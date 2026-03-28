Laugardagur 28.mars 2026

Ótrúleg áætlun Pútíns – Ætlar að senda 100.000 Rússa þangað

Laugardaginn 28. mars 2026 20:20

Vladimir Putin, Rússlandsforseti. Mynd/Getty

Vladímír Pútín og skósveinar hans eru sífellt með eitthvað á prjónunum varðandi Úkraínu. Nýjasta áætlun þeirra er að flytja 100.000 rússneska ríkisborgara til herteknu svæðanna í Úkraínu.

Samkvæmt frétt TV2 þá nær áætlunin fram til 2045 og samkvæmt henni er meðal annars ætlunin að flytja Rússa til Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

Úkraínski miðillinn Ukrainska Pravda skýrði frá þessu og byggði á grein í rússneska miðlinum Vedomosti. Í henni var skýrt frá nokkrum þróunaráætlunum fyrir herteknu svæðin og eru þær að sögn miðilsins gerðar af rússnesku þróunarstofnuninni VEB.RF.

Samkvæmt áætlunum eiga þessar aðgerðir að stuðla að mikilli fjölgun íbúa á herteknu svæðunum. Er reiknað með að aðgerðirnar verði til þess að rúmlega 100.000 manns flytji til þeirra.

Meðal þess sem á að gera er að byggja nýtt íbúðarhúsnæði og skóla og leikskóla. Það á einnig að nútímavæða iðnaðinn og félagslegt húsnæði.

Einnig á að hefjast handa við stór innviðaverkefni sem eiga að styðja við þróunina á herteknu svæðunum. Það á að leggja nýja vegi og betrumbæta núverandi vegi, járnbrautarteina og hafnir.

Þessar þróunaráætlanir eru sagðar tilraun til að styrkja efnahagslífið og lífskjörin á herteknu svæðunum. Um leið munu meiri íbúafjöldi leggja sitt af mörkum til að bæta innviðina og skapa betri vinnumarkað.

Bandaríkjamenn draga úr hættumati sínu varðandi hugsanlega árás Kínverja á Taívan

Lukashenko gaf Kim Jong Un byssu „ef óvinir láta sjá sig“

Afhjúpuðu lygar konu sem þáði örorkubætur vegna meintrar kvíðaröskunar – „Móðgun við harðduglega skattgreiðendur“

Hjartnæm saga sjö hunda í Kína dæmi um fjöður sem varð að fimm hænum

Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin“

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja

Varpar sprengju sem gæti sett málið gegn meintum banamanni Charlie Kirk í uppnám – „Sögðu að við ættum ekki að rannsaka þetta nánar“

Örvænting á Tenerife þegar ferðamenn sátu fastir: „Getur einhver hjálpað okkur?“

Teslueigandi skælbrosandi á handtökumynd – Ók ölvuð inn í þvögu af fólki

Vaknaði upp við vondan draum eftir að eltihrellirinn braust inn til að sjúga á henni tærnar

Handtekin eftir sérkennilegan gjörning í tveimur Airbnb-íbúðum

Bretar óttast að þriðja heimsstyrjöldin sé handan við hornið

