Ótrúleg áætlun Pútíns – Ætlar að senda 100.000 Rússa þangað

Samkvæmt frétt TV2 þá nær áætlunin fram til 2045 og samkvæmt henni er meðal annars ætlunin að flytja Rússa til Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.
Úkraínski miðillinn Ukrainska Pravda skýrði frá þessu og byggði á grein í rússneska miðlinum Vedomosti. Í henni var skýrt frá nokkrum þróunaráætlunum fyrir herteknu svæðin og eru þær að sögn miðilsins gerðar af rússnesku þróunarstofnuninni VEB.RF.
Samkvæmt áætlunum eiga þessar aðgerðir að stuðla að mikilli fjölgun íbúa á herteknu svæðunum. Er reiknað með að aðgerðirnar verði til þess að rúmlega 100.000 manns flytji til þeirra.
Meðal þess sem á að gera er að byggja nýtt íbúðarhúsnæði og skóla og leikskóla. Það á einnig að nútímavæða iðnaðinn og félagslegt húsnæði.
Einnig á að hefjast handa við stór innviðaverkefni sem eiga að styðja við þróunina á herteknu svæðunum. Það á að leggja nýja vegi og betrumbæta núverandi vegi, járnbrautarteina og hafnir.
Þessar þróunaráætlanir eru sagðar tilraun til að styrkja efnahagslífið og lífskjörin á herteknu svæðunum. Um leið munu meiri íbúafjöldi leggja sitt af mörkum til að bæta innviðina og skapa betri vinnumarkað.