Orðrómur um Barron Trump breiðist út á Internetinu – Hvað er satt?

Margir tjáðu sig um hann á samfélagsmiðlum og hvöttu hann til að skrá sig í bandaríska herinn. Umræðan fór síðan á gríðarlega mikið flug eftir að einhver stofnaði grínvefsíðu sem heitir DraftBarronTrump.com (sem má þýða Barron Trump í herinn) og myllumerkið #SendBarron fór á flug.
Newsner skýrir frá þessu og segir að í umræðunum hafi margir fært rök fyrir því að einhver úr Trump-fjölskyldunni eigi að sýna sanna ættjarðarást og ganga í herinn í staðinn fyrir að græða peninga.
Skömmu síðar fór nýr orðrómur af stað á Internetinu, samkvæmt honum hafði Hvíta húsið tilkynnt að Barron gæti ekki gegnt herþjónustu því hann sé of hávaxinn.
En miðað við opinber ummæli þá er þetta ekki rétt og Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig um þetta.
Ekki er vitað með vissu hversu hár Barron er en talið er að hæð hans sé einhvers staðar á bilinu 201 cm til 206 cm.
Bandaríkjaher hefur hæðarmörk. Þau neðri eru 147 cm og þau efri 203 cm. Ef fólk er ekki innan þessara marka getur það ekki gegnt herþjónustu.