Getur verið að það sé ekki ávísun á hamingju að eiga marga vini?

Vísindin staðfesta þessa „færri er betra kenningu“ um vináttu að sögn ma-grande-taille.com. Ef vinahópur þinn hefur skroppið mikið saman síðan þú varst í grunnskóla, þá þarftu ekki að hafa áhyggjur. Það er ekki gott fyrir heilsuna að eiga „of marga vini“.
Á æskuárunum er það nánast skilyrði fyrir frægð að eiga marga vini, þetta er skilyrði fyrir vinsældum. Maður vill tryggja sér stöðu í hóp, taka þátt í ferðum og viðburðum hópsins og uppfylla löngunina um að eiga stórt tengslanet. Þetta getur haft í för með sér að maður á svo marga vini að maður ruglast á nöfnum þeirra.
En eftir því sem maður eldist, þá fækkar nöfnunum í „vinabókinni“. Gamlir vinir, sem maður hló með og brallaði eitt og annað með verða eiginlega ókunnugir.
Ef þú hefur misst alla gömlu vini þína og átt bara nokkra vini nú, þá þýðir það ekki að þú sért gamall vinur eða ekki elskaður vinur. Þvert á móti eru það gæði vináttunnar sem telja meira en magnið.
Ef þú getur valið, þá viltu örugglega frekar eiga tvo eða þrjá vini, sem þú getur hringt til hvenær sem er, frekar en vini, sem slíta tengslunum um leið og þú þarft hjálp.
Miðað við bandaríska rannsókn, sem 169 manns á aldrinum 15 til 25 ára tóku þátt í, þá getur það virst hreinn lúxus að eiga marga vini á kynþroskaárunum en andlegt heilbrigði okkar líður fyrir það. Þessi vinátta er, auk þess að vera yfirborðskennd og brothætt, meira íþyngjandi en auðgandi.
Niðurstaða rannsóknarinnar kemur ekki á óvart. Fólk, sem á fáa vini, er glaðara og ánægðara, en þeir sem eiga marga vini hafa meiri tilhneigingu til að vera stressaðir, glíma við kvíða og lítið sjálfsálit.
Það er auðvitað þversögn fólgin í því að þeim mun fleira fólk, sem þú hefur í kringum þig, þeim mun minni stuðning finnur þú.