Ekkillinn var heiðraður fyrir hetjudáð – Reyndist vera sannkallað skrímsli

Effie stóð með tveggja vikna son þeirra, Aiden, í fanginu þegar Michael ræddi við blaðamenn um hetjudáðina. Hann sýndi þeim minniháttar brunaáverka á hægri handleggnum á meðan hann sagði tárvotur frá því að hann hefði verið reiðubúinn til að fórna lífinu fyrir eiginkonu sína.
„Sonur minn og ég sváfum í sófa í stofunni þegar eldurinn kviknaði. Ég kom Aiden fyrst í öryggi úti og síðan fór ég inn í eldhafið til að sækja Effie. Það var eðlishvötin sem stýrði mér og til allrar hamingju lifðum við þetta öll af,“ sagði hann.
Effie lagði handlegg utan um hálsinn á eiginmanni sínum og tárvot þakkaði hún honum lífsbjörgina.
„Ég vissi að ég væri gift hetju sem er reiðubúin til að gera allt fyrir fjölskylduna sína. Ef ég þekki Michael rétt þá fellur honum ekki vel að vera sagður vera hetja. Hann er bara ánægður að vita að við sluppum lifandi frá þessu,“ sagði hún og sjá mátti aðdáun og ást í augum hennar þegar hún horfið á Michael.
Það var engin furða að bæjarbúar álitu hann sanna hetju en sannleikurinn var allt annar og alls ekki fagur og hætt við að Effie hefði ekki hrósað honum svona mikið ef hún hefði vitað sannleikann. Michael var svo sannarlega engin hetja, heldur kaldrifjaður morðingi og mánuði síðar var hún dáin.
Svo heppnaðist það
Þann 27. janúar 2007 tókst Michael loks að myrða Effie þegar hann barði hana til bana með hamri. Þetta gerðist í hjólhýsi sem þau höfðu búið í síðan heimili þeirra brann.
Hann sló hana sjö sinnum í höfuðið og reyndi síðan að láta þetta líta út eins og innbrotsþjófur hefði verið að verki.
Að vonum vakti þetta athygli lögreglunnar, fyrst eldsvoðinn og síðan morð, það hlaut bara að vekja athygli hennar.
Michael og Effie hittust í fyrsta sinn haustið 2004. Þá sprakk á bíl Effie á vegi sem lítil umferð var á. Nú voru góð ráð dýr en sem betur fer birtist Michael og bauðst til að aðstoða hana.
Upp úr þessu hófst ástarsamband þeirra. Stjúpmóðir Effie, Joy Williams, sagði fjölmiðlum síðar að í upphafi hafi þau verið ánægð með að Effie hafði eignast góðan kærasta. Áður hafi hún átt í nokkrum ástarsamböndum sem þau hjónin höfðu ekki verið sátt við. „Við vorum viss um að Effie hefði fundið hinn eina sanna,“ sagði hún.
Átján mánuðum eftir að Michael og Effie kynntust, gengu þau í hjónaband. En hjónabandið var undarlegt og það varð sífellt greinilegra hversu ólík þau voru.
Þau skildu eftir aðeins þrjá mánuði en svo undarlegt sem það kann að virðast, þá gátu þau ekki án hins verið.
Effie sagði vinkonum sínum að Michael talaði ástríðufyllra um aðra karla en hana. Hana grunaði að hann væri samkynhneigður en þegar hún bar þetta upp við hann, neitaði hann og varð bæði leiður og reiður.
Samband þeirra gekk svo ekki betur eða verr en svo að þau gengu aftur í hjónaband ári eftir að þau skildu og í desember 2006 eignuðust þau Aiden.
Hetjudáðin
Michael starfaði sem skrifstofumaður en Effie við þrif. Þegar hún var hálfnuð á meðgöngunni hætti hún í vinnunni því starfið var of erfitt líkamlega fyrir hana.
Hjónin bjuggu í hjólhýsahverfi og þar bjuggu foreldrar Michael einnig en þó ekki í sama hjólhýsi.
Aðfaranótt annars dags jóla 2006 braust eldur út í hjólhýsi þeirra hjóna. Michael var í stofunni með Aiden en Effie svaf í svefnherberginu. Eldurinn virtist hafa komið upp í rafmagni í herbergi við hliðina á svefnherberginu.
Michael stóð úti í kuldanum með Aiden þegar nágrannar komu að. Það var alls ekki hluti af áætlun hans að vitni kæmu svo fljótt á vettvang og í staðinn fyrir að láta Effie brenna inni ákvað hann að bjarga henni. Það tókst.
Slökkviliðið kom á vettvang og það gerði einnig fréttamaður frá svæðissjónvarpsstöð. Þegar hann heyrði vitni segja frá hetjudáð Michael hugsaði hann með sér: „Michael er hetja og þetta er góð frétt.“
Hann kom á vettvang síðar um daginn ásamt fleiri frétta- og blaðamönnum og hlustuðu þeir á Michael segja frá hetjudáðinni.
Í Bryceville var rætt um að það væri við hæfi að reisa styttu af Michael.
Á meðan bæjarstjórinn og slökkviliðsstjórinn ræddu hvernig væri hægt að heiðra Michael fyrir hetjudáðina upplifði fjölskyldan annan harmleik.
Innbrotið
Michael og Effie fengu hjólhýsi nærri hjólhýsi foreldra hans eftir brunann. Aðfaranótt 27. janúar sagðist Michael hafa vaknað við hávaða frá herberginu þar sem Effie svaf. Svo vildi til að hann svaf með Aiden í öðru herbergi þessa nótt. Það skýrði hann með því að Effie hefði þurft að fá góðan nætursvefn svo hún gæti hugsaði um Aiden á meðan Michael væri í vinnunni.
Fjölskylda og vinir Effie voru hissa á þessari skýringu því Effie elskaði að hafa Aiden hjá sér.
Michael sagðist hafa farið inn til Effie þegar hann heyrði hávaðann. Hann hafi þá séð dökka veru skríða út um gluggann og síðan sá hann Effie liggja í rúminu með blóðugt andlit.
Í staðinn fyrir að hringja í lögregluna, hljóp hann heim til foreldra sinna og hringdi þaðan. En hann talaði ekki sjálfur í símann, hann rétti föður sínum hann og sagði: „Taktu símann pabbi og talaðu við þá, talaðu bara við þá.“
Neyðarvörðurinn spurði föðurinn hvað hefði gerst en hann gat ekki svarað því.
Á upptöku heyrst faðirinn spyrja Michael hvað hann eigi að segja við neyðarvörðinn. „Segðu að tengdadóttir þín hafi dottið og meitt sig. Hún liggur blæðandi í rúminu og bregst ekki við áreiti,“ sagði Michael.
Eftir þetta undarlega símtal voru lögreglan og læknir sendir heim til hjónanna. Þegar að var komið lá Effie alvarlega slösuð, höfuð hennar var næstum mölbrotið.
John Anstrett, frá morðdeild lögreglunnar, kom fyrstur á vettvang. Hann sá að Effie var á lífi en ástand hennar var greinilega mjög slæmt. Hún var flutt á sjúkrahús þar sem læknar sögðu hana hafa hlotið banvæna áverka á heila.
Hún hafði verið laminn minnst sjö sinnum í höfuðið með hörðum hlut. Réttarmeinafræðingar komust síðar að því að það var hamar.
Eftir að Effie hafði legið í öndunarvél í fjóra daga gátu læknarnir ekki gert meira fyrir hana og hún var úrskurðuð heiladauð. Í samráði við fjölskyldu hennar var ákveðið að slökkva á öndunarvélinni.
Engar vísbendingar
Lögreglan glímdi nú við morð og á meðan bæjarbúar syrgðu Effie og erfitt hlutskipti hetjunnar Michael, hófst rannsókn lögreglunnar af fullum þunga.
Lögreglan furðaði sig á að engir nágrannar höfðu heyrt eða séð eitthvað á þeim tíma sem innbrotsþjófurinn braust inn á heimili hjónanna og drap hana.
Aðeins 80 metrum frá heimili hjónanna, bjuggu hjón sem héldu átta orkumikla veiðihunda. Allir vissu, og það pirraði marga, að hundarnir geltu mikið á öllum tímum sólarhringsins ef einhver var á ferð á svæðinu.
En þeir höfðu ekki gefið eitt einasta hljóð frá sér nóttina sem Effie var myrt.
Það var frost þessa nótt en á einhvern undarlegan hátt hafði morðinginn ekki skilið eftir sig nein fótspor við gluggann sem Michael sagði hann hafa komið inn um.
Engu hafði verið stolið þrátt fyrir að veski, úr og skartgripir lægu fyrir allra augum.
Effie hafði ekki verið beitt kynferðislegu ofbeldi og lögreglan sá því ekki hvaða ástæða gæti hafa legið að baki morðinu.
En rauðu aðvörunarljós lögreglunnar voru farin að blikka.
Mús í bílnum
Við leit á heimili hjónanna fann lögreglan dvd-spilara og fjölda dvd-diska með hommaklámi.
Michael játaði að hann ætti þetta og að hann ætti karlkyns elskhuga.
Einn af vinum hans setti sig í samband við lögregluna og sagði að Michael hataði Effie og að hann hefði sagst „óska þess að hún yrði skorin í 1.000 bita“.
Vinurinn sagði einnig að Michael hefði lengi viljað skilnað en að fjárhagslegar ástæður hefðu haldið honum frá því að fara fram á skilnað.
Hann vildi ekki vera helgarpabbi og vildi alls ekki greiða meðlag í 18 ár.
Sífellt fleiri atriði bentu til að Michael hefði valið blóðugan valkost í staðinn fyrir skilnað.
Vinurinn sagði einnig að Michael hefði viljað koma höndum yfir líftryggingu Effie en hún var sem nemur um 20 milljónum íslenskra króna.
Þegar Michael var yfirheyrður sagðist hann hafa verið sleginn niður nokkrum dögum fyrir morðið og að það hefði gerst nærri heimili hans.
Hann sagðist ekki hafa tilkynnt þetta til lögreglunnar því hann vildi ekki valda Effie áhyggjum.
Lögreglan taldi síðar að þetta væri enn ein tilraun Michael til að láta söguna um innbrotsþjófinn líta út fyrir að vera sanna.
Áhugi lögreglunnar á Michael fór sífellt vaxandi og samtímis settu margir, sem tengdust Effie, sig í samband við lögregluna. Vinnufélagi hennar sagði að fjórtán dögum fyrir morðið hafi Michael hringt í Effie þar sem hún var í bílnum sínum með Aiden. Hann spurði Eddie hvort hann hefði gleymt lyfjum í hólfinu á milli framsætanna. Þegar hún opnaði hólfið hoppaði mús upp úr því og hljóp um bílinn. Effie var logandi hrædd við mýs og tókst með naumindum að forðast að lenda í slysi.
Þetta var ekki lélegt grín af hálfu Michael, heldur enn ein morðtilraunin.
Við vettvangsrannsókn á heimili hjónanna fann lögreglan ekkert sem ekki tengdist hjónunum, það er að segja engin önnur fingraför eða DNA.
En undir aftursætinu í bíl Michaels fann hún blóðugan hamar, plasthanska, vinnuhanska, töng og rafleiðslur.
Blóðið á hamrinum var úr Effie og fingraför Michael voru á hinum hlutunum.
Rafleiðslurnar voru úr raftengingunni þar sem eldurinn kom upp á heimili þeirra í desember.
Morðinginn hafði líklega verið með plasthanskana á sér undir vinnuhönskunum þegar hann myrti Effie.
Töngin hafði verið notuð til að klippa á reykskynjaratengingu áður en eldurinn kom upp.
Sannanir gegn Michael hrúguðust upp og þremur dögum eftir morðið var hann handtekinn.
Skrímsli
Í júlí 2009 var réttað yfir Michael. Hann var meðal annars ákærður fyrir morð og íkveikju.
Saksóknarinn sagði að Michael hefði margoft reynt að myrða Effie. Þegar hann kveikti í hafi vitni komið fyrr á vettvang en hann reiknaði með. Músin í bílnum var einnig morðtilraun að mati saksóknarans.
Saksóknarinn kallaði einnig karlmann fyrir dóm sem vitni en Michael hafði lofað að giftast honum þegar hann hefði losað sig við Effie
Kviðdómurinn var ekki í nokkrum vafa þegar hann ræddi málið sín á milli. Michael var sekur um öll ákæruatriðin.
Saksóknarinn fékk þó ekki framgengt kröfu sinni um dauðadóm yfir honum en þess í stað var hann dæmdur í ævilangt fangelsi án möguleika á náðun.
Eftir að dómurinn hafði verið kveðinn upp tjáði Duane Williams, faðir Effie, sig um Michael:
„Michael var skrímsli og sálarlaust og tilfinningalaust skrímsli. Ég hef barist við að reyna að finna ástæður fyrir þessum viðbjóðslegu hlutum sem hann gerði barnsmóður sinni. Hugsið ykkur ef ekki hefði komist upp um það sem þessi viðbjóðslegi maður gerði. Þá hefði hann lifað sem hetja til æviloka. Það er óhugnanlegt að hugsa til þess.“