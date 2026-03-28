Bandaríkjamenn draga úr hættumati sínu varðandi hugsanlega árás Kínverja á Taívan

Í skýrslunni segir meðal annars að Kínverjar, sem hafi hótað beitingu hervalds, kjósi frekar að reyna að ná fram sameiningu við Taívan án þess að beita hervaldi. Kínverska kommúnistastjórnin telur Taívan vera hluta af Kína og hefur Xi Jinping, forseti, heitið því að Taívan komist undir hæl kommúnistastjórnarinnar.
Þrátt fyrir að nú sé ekki talið að Kínverjar ráðist á Taívan á næsta ári, þá segir í skýrslunni að Kínverjar haldi áfram að styrkja hernaðargetu sína til að geta lagt lýðræðisríkið Taívan undir sig.
Taívanar hafa engan áhuga á að verða hluti af einræðisríkinu Kína og segja að aðeins Taívanar geti ákveðið framtíð eyríkisins.