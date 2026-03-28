Laugardagur 28.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Bandaríkjamenn draga úr hættumati sínu varðandi hugsanlega árás Kínverja á Taívan

Laugardaginn 28. mars 2026 07:30

Nýju herskipi fagnað á Taívan. Mynd:EPA

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í nýju hættumati bandarískra leyniþjónustustofnana er komist að þeirri niðurstöðu að Kínverjar muni ekki ráðast á Taívan á næsta ári en því hafði verið haldið fram í eldra hættumati.

Í skýrslunni segir meðal annars að Kínverjar, sem hafi hótað beitingu hervalds, kjósi frekar að reyna að ná fram sameiningu við Taívan án þess að beita hervaldi. Kínverska kommúnistastjórnin telur Taívan vera hluta af Kína og hefur Xi Jinping, forseti, heitið því að Taívan komist undir hæl kommúnistastjórnarinnar.

Þrátt fyrir að nú sé ekki talið að Kínverjar ráðist á Taívan á næsta ári, þá segir í skýrslunni að Kínverjar haldi áfram að styrkja hernaðargetu sína til að geta lagt lýðræðisríkið Taívan undir sig.

Taívanar hafa engan áhuga á að verða hluti af einræðisríkinu Kína og segja að aðeins Taívanar geti ákveðið framtíð eyríkisins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

