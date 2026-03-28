Áhugaverð niðurstaða rannsóknar um mataræði og krabbamein

Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu British Journal of Cancer. Í henni báru vísindamennirnir margvíslegt mataræði saman. Þar á meðal þá sem halda sig við grænmetisfæði, þá sem borða aðallega fisk og þá sem borða aðallega fuglakjöt.
Niðurstöðurnar sýndu mismun á milli hópanna. Fólk, sem borðaði fisk, átti síður á hættu að fá brjóstakrabbamein, nýrnakrabbamein og ristilkrabbamein.
Þeir sem borðuðu aðallega fuglakjöt áttu síður á hættu að fá krabbamein í blöðruhálskirtilinn.
Paula Berstad, hjá krabbameinsdeild norska landlæknisembættisins, segir að niðurstöðurnar veiti ekki skýr svör um tengsl mataræðis og krabbameins. Hún benti á að fyrri rannsóknir, meðal annars á vegum WHO og alþjóðakrabbameinssjóðsins, hafi ekki fundið sterk tengsl á milli mataræðis og margra tegunda krabbameins.
Það var einnig munur á hvernig þátttakendurnir í rannsókninni skráðu mataræði sitt.
Í rannsóknunum, sem stóra rannsóknin var byggð á, var notast við mismunandi spurningablöð og hjá kjötætunum var mikil fjölbreytni í hversu mikið kjöt þær borðuðu.
Vísindamennirnir, sem gerðu rannsóknina, leggja áherslu á að margar tölfræðigreiningar geti aukið hættuna á tilviljanakenndum niðurstöðum og því þurfi að taka niðurstöðunum með fyrirvara.
Eitt af því sem kom mest á óvart í rannsókninni var að grænmetisfæði tengdist aukinni hættu á að fá ristilkrabbamein. Vísindamennirnir segja að minni neysla á kalsíum og öðrum næringarefnum geti hugsanlega skýrt þetta.