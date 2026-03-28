70 ár frá Volvo-uppfinningunni sem breytti sögu bílanna

Þessi mikilvæga uppfinning bjargar mannslífum daglega og hefur líklega bjargað milljónum mannslífa á þessum 70 árum sem liðin eru frá uppfinningu hennar. Þetta er öryggisbeltið en áratugum saman hafa öryggisbelti verið í nær öllum bílum sem framleiddir eru.
Það var 1956 sem Volvo setti öryggisbelti í bíl af gerðinni Amazon. Á þessum tíma var þetta algjörlega fáheyrt því öryggisatriði á borð við þetta var nær óþekkt í bílaiðnaðinum.
Þessi tilraun Volvo reyndist vera eitt mesta framfaraskref bílaiðnaðarins til verndar ökumanni og farþegum.
Þremur árum síðar, 1959, steig Volvo annað skref og kynti þriggja punkta öryggisbelti til sögunnar sem staðalbúnað í bílum sem voru ætlaðir sænska markaðnum.
Það var verkfræðingurinn Nils Bohlin sem þróaði öryggisbeltin sem eru í raun einföld en mjög áhrifarík vörn fyrir ökumann og farþega.
Skömmu síðar tók Volvo ákvörðun sem er líklega ein sú óvæntasta og mikilvægasta sem tekin hefur verið í bílaiðnaðinum. Fyrirtækið ákvað að falla frá einkaleyfi sínu á uppfinningunni og heimila öðrum bílaframleiðendum að nota hana þeim að kostnaðarlausu.
Þetta gerði að verkum að þriggja punkta öryggisbelti voru fljótt tekin í notkun um allan heim og síðar var farið að gera lagalega kröfu í mörgum löndum um að bílar væru búnir þriggja punkta öryggisbeltum.