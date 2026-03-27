Standa á gati eftir röð dularfullra mannshvarfa og dauðsfalls meðal vísindamanna og herforingja – Óttast að skýringanna sé að leita í geimnum

Föstudaginn 27. mars 2026 22:00

Talið er mögulegt að hin horfnu og hinn látni hafi meðal annars búið yfir upplýsingum um geimverur.

Alríkislögreglan í Bandaríkjunum (FBI) hefur til rannsóknar hvarf og dauðsföll meðal hóps fólks sem á það sameiginlegt að vera flest vísindamenn eða herforingjar með aðgang að viðkvæmum trúnaðarupplýsingum sem snúast meðal annars um flúgandi furðuhluti, vopn í geimnum og þjóðaröryggi. Ekki hefur tekist að leysa flest málanna en fyrrum yfirmaður hjá alríkislögreglunni telur þau mögulega öll tengjast og það sé gríðarlega mikilvægt að það verði kannað nánar.

Fjallað er um málin í hinum ýmsu fjölmiðlum meðal annars New York Post.

Þar er sagt frá konu sem heitir Melissa Casias en hún hvarf í júní á síðasta ári. Hún starfaði sem aðstoðarkona í rannsóknarstöðinni í Los Alamos í Nýju Mexíkó sem er einna þekktust sem staðurinn þar sem fyrsta kjarnorkusprengjan var þróuð. Eiginmaður hennar starfaði þar einnig.

Talið er nú að setja verði hana í þennan hóp sem samanstendur af fjórum manneskjum sem allar hafa horfið eða dáið en allur hópurinn tengist óbeint í gegnum fyrrum hershöfðingja úr flughernum William McCasland sem hvarf í síðasta mánuði en fullyrt hefur verið að hann hafi verið yfirmaður herstöðvar þar sem brak fljúgandi furðuhluta utan úr geimnum hafi verið geymt. Flugherinn hefur vísað því á bug en McCasland hvarf skömmu eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti því yfir að hann myndi fyrirskipa varnarmálaráðuneytinu og öðrum stofnunum að birta opinberlega öll gögn sem varða flúgandi furðuhluti og geimverur.

Heyrst hefur að William McCasland hafi búið yfir vitneskju um geimför og geimverur sem sótt hafi Jörðina heim en það er alls endis óstaðfest.

Fyrrum aðstoðarforstjóri hjá FBI Chris Swecker segist nú óttast að greina megi mynstur þegar öll málin sé skoðuð í samhengi sem þýði að mögulega hafi Casias verið rænt vegna starfa hennar en ljóst er að hún hafði aðgang að trúnaðarupplýsingum.

Hann bendir á að í Los Alamos ríki leynd um hvað sé nákvæmlega verið að rannsaka og Casias væri ekki fyrsti aðstoðarmaðurinn þar sem yrði skotmark aðila sem vilji komast yfir upplýsingar um hvað sé verið að rannsaka á rannsóknarstöðinni.

Swecker segir að FBI verði að rannsaka öll málin í samhengi.

Fjölskylda Casias telur þó mögulegt að hún hafi látið sig hverfa sjálfviljug en hún sást síðast á gangi við án veskis, síma og lykla.

Tengsl Casias við McCasland voru þau að hún starfaði á rannsóknarstöðinni í Los Alamos sem hafði nána samvinnu við Kirtland herstöðina í Nýju Mexíkó þar sem McCasland var yfirmaður rannsóknarverkefna en ekki er vitað hvort þau þekktust eitthvað. Verkefnin sem stöðvarnar tvær unnu saman að eru sögð snúa að þjóðaröryggi.

Nokkrum dögum áður en Casias hvarf gerðist það sama fyrir eldflaugavísindamann að nafni Monica Reza en hún starfaði hjá geimferðarstofnun Bandaríkjanna, NASA. Hún hvarf þegar hún var í gönguferð með vinum sínum í Angeles skóginum sem er í norðausturátt frá Los Angeles.

Reza tengdist einnig verkefnum sem McCasland kom að en hún vann að rannsóknum sem flugherinn fjármagnaði en þá var hann yfirmaður rannsókna hjá flughernum.

Vitað er einnig að hann hafði yfirsumjón með leynilegum rannsóknum á vopnum sem ætlað var að nota í geimnum.

McCasland yfirgaf heimili sitt í Nýju Mexíkó fyrir um mánuði síðan og hefur ekki fundist en þó er talið að ekkert saknæmt búi þar að baki en það virðist þó ekki hafa verið útilokað.

Swecker segir það þurfi ekki að vera að tengsl séu á milli mála Casias, Reza og McCasland en það þurfi að ganga úr skugga um það í ljósi þess að með hvarfi þeirra geti mikilvæg tækni og upplýsingar orðið aðgengileg óvinveittum aðilum. Það sé lífsnauðsynlegt að kanna til hlítar hvort hvarf þeirra þriggja tengist njósnum.

Fjórða málið varðar Carl Grillmair stjarneðlisfræðing sem var myrtur á heimili sínu í Kaliforníu, í síðasta mánuði, en morðingi hans mun þó hafa náðst.

Grillmair vann að rannsóknum með stjörnusjónaukum en sjónaukarnir eru sagðir hafa verið þróaðir með tækni frá flughernum en eins og áður segir var McCasland áður yfirmaður rannsókna þar.

Það hefur því vakið athygli og undrun að svo margar manneskjur, sem tengjast viðkvæmum rannsóknum sem varða meðal annars geimför, notkun vopna í geimnum og beinlínis þjóðaröryggi Bandaríkjanna skuli hafa horfið eða dáið á innan við ári. Hvort þetta sé ein mesta tilviljun síðari ára eða hvort einhver utanaðkomandi öfl hafi eitthvað haft með þetta að gera virðist hins vegar vera á huldu.

 

 

 

