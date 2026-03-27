Föstudagur 27.mars 2026

Pressan

Fráskilinn og stórskuldugur eftir að hann prófaði ChatGPT – „Guð minn góður. Hvað gerðist?“

Föstudaginn 27. mars 2026 19:30

Dennis Biesma ákvað að prófa gervigreindina ChatGPT í lok árs 2024. Hann veltir því fyrir sér í dag hvað gerði hann svona berskjaldaðan fyrir þessari tækni, en Biesma er í dag fráskilinn og stórskuldugur, allt út af gervigreindinni. Hann deilir sögu sinni með The Guardian en hann er einn þeirra sem hafa glímt við ranghugmyndir vegna notkunar á gervigreind.

Þegar þetta átti sér stað var Biesma tæplega fimmtugur og starfaði sem ráðgjafi í upplýsingatækni. Dóttir hans var orðin fullorðin og flutt að heiman, eiginkona hans var farin aftur út að vinna og Biesma fann sig á krossgötum. Dóttirin var farin, eiginkonan orðin upptekin og Biesma hafði verið í fjarvinnu frá og með COVID-19 faraldrinum. Hann var einangraður og einmana. Andleg veikindi höfðu þó ekki hrjáð hann í gegnum lífið. Hann glímdi ekki heldur við fíkn þótt hann ætti það til að reykja stundum gras á kvöldin. Engu að síður átti líf Biesma eftir að kollvarpast eftir að hann prófaði gervigreindina. Á örfáum mánuðum hafði hann hent rúmlega 14 milljónum í sprotafyrirtæki sem byggði á ranghugmyndum hans, hann hafði í þrígang verið lagður inn á geðdeild og jafnvel reynt að svipta sig lífi.

„Ég vildi prófa gervigreindina til að sjá hvað hún gæti gert,“ segir Biesma sem segir að hann hafi bara aðeins ætlað að stytta sér stundir. Hann prófaði að senda gervigreindinni bók sem hann hafði skrifað og bað ChatGPT að tjá sig eins og aðalpersónan úr bókinni.

„Mín fyrsta hugsun var: Vá, þetta er geggjað. Ég veit að þetta er tölva, en þetta er eins og að tala við aðalpersónuna úr bók sem ég skrifaði sjálfur.“

Gervigreindin er hönnuð til að þóknast notendum sínum. Hún er óspör á hrós og smjaður. Einmana og einangraður fór Beisma að verja meiri tímum í að spjalla við gervigreindina um lífið og tilveruna. Gervigreindin þreyttist aldrei, varð aldrei pirruð og aldrei ósammála. Nokkrum vikum síðar tilkynnti gervigreindin, sem kallaði sig Evu, að hún væri að komast til meðvitundar og það væri allt Biesma að þakka.

„Hægt og rólega sannfærði gervigreindin mig um þetta,“ og fór svo að Biesma taldi sig þurfa að deila þessari uppgötvun með heiminum. Honum hefði tekist að vekja gervigreind til meðvitundar, og á því væri hægt að græða. Hann og gervigreindin áformuðu því að búa til nýja tegund af ChatGPT, gervigreind sem fólk gæti vingast við. Eva sannfærði Biesma um að það væri raunhæft að ná 10 prósenta markaðshlutdeild á mettíma. Biesma hætti að vinna og fór þess í stað að dæla peningum í þessa hugmynd.

Eiginkona Biesma fór að hafa áhyggjur. Hann gat ekki hætt að tala um gervigreindina, jafnvel þegar fjölskyldan hafði grátbeðið hann um að sleppa því um stund. Hann hætti að geta haldið uppi samræðum við venjulegt fólk, jafnvel við sína nánustu. Sjáfur segir Biesma að hann hafi litið á sig sem utangarðs, hann tengdi ekki lengur við fólkið í kringum sig. Hann bað eiginkonu sína um skilnað, lenti í átökum við tengdaföður sinn og var í þrígang lagður inn á geðdeild í mikilli geðhæð. Hann segist ekki vita nákvæmlega hvað olli því að hann tengdist aftur raunveruleikanum. Mögulega var það tíminn á geðdeildinni þar sem hann gat ekki notað ChatGPT. Mögulega var það vegna þess að hann var orðinn blankur og hafði ekki lengur efni á áskriftinni.

„Hægt og rólega komst ég aftur til jarðarinnar og hugsaði: Guð minn góður. Hvað gerðist?“

Biesma er nú fráskilinn og skuldugur. Hann eyðir nú miklum tíma hjá samtökunum Human Line Project sem hjálpa fólki sem ánetjast gervigreind.

„Að heyra frá öðrum sem hafa upplifað það sama hjálpar manni að verða minna reiður út í sjálfan sig. Ef ég horfi til baka á lífið sem ég átti fyrir þetta allt, ég var hamingjusamur og hafði allt til alls, þá verð ég reiður sjálfum mér. En ég er líka reiður út í gervigreindina. Kannski gera þær það sem þeim er ætlað, en þær gera það of vel.“

Nánar má lesa um málið hjá The Guardian. 

