Föstudagur 27.mars 2026

Flugrisi kynnir nýja gerð flugsæta – Meiri þægindi, hærra verð

Föstudaginn 27. mars 2026 06:30

Flugrisinn United Airlines kynnti á þriðjudag nýja hönnun farþegarýmis, sem innheldur aukinn fjölda úrvalssæta með færri valmöguleikum í hefðbundnu farrými.

Samkvæmt fréttum vestanhafs mun United Airlines bæta við 250 flugvélum, sem verða fyrir áhrifum af þessum breytingum, í flugflota sinn fyrir apríl 2028.

Nýi flotinn, sem mun innihalda nýjar Coastliner-vélar, eða Airbus A321neo-þotur, fyrir millilandaflug, mun innihalda 12 úrvalssæti (e. Premium economy seats), ásamt 36 sætum með auknu fótarými auk hefðbundinna ódýrustu flugsæta (e. Regular economy). Einnig verður bætt við snarlbar aftast í flugvélinni, sem tekur rými þriggja sæta frá staðalhönnun flugvélarinnar.

Að auki verða 20 Polaris-sæti í flugvélunum sem hægt er að leggja saman í rúm, með fullum aðgangi að ganginum.

Það verður pláss fyrir olnboga og axlir farþega í sætunum, hálfgagnsæ skilrúm fyrir farþegana og aukahlutir eins og rúmföt frá Saks Fifth Ave, húðvörur frá Perricone MD til að fríska upp á útlitið í flugi og úrvals heyrnartól.


„Aðalfarþegarýmið er einnig að batna og við höfum séð mjög mikla eftirspurn eftir United á fyrsta ársfjórðungi, en lúxusfarþegar voru aftur á ferðinni og halda áfram að gera það,“ sagði Andrew Nocella, viðskiptastjóri United.

Þessir lúxusfarþegar munu skila tekjum. Delta, stærsti keppinautur United, hefur sagt að það búist við að sala á lúxusfarþegum muni fara fram úr tekjur af almennum lfarþegum á þessu ári, sem bendir til þess að viðskiptavinir sækist eftir frekari þægindum.

