Flugrisi kynnir nýja gerð flugsæta – Meiri þægindi, hærra verð

Flugrisinn United Airlines kynnti á þriðjudag nýja hönnun farþegarýmis, sem innheldur aukinn fjölda úrvalssæta með færri valmöguleikum í hefðbundnu farrými.
Samkvæmt fréttum vestanhafs mun United Airlines bæta við 250 flugvélum, sem verða fyrir áhrifum af þessum breytingum, í flugflota sinn fyrir apríl 2028.
Nýi flotinn, sem mun innihalda nýjar Coastliner-vélar, eða Airbus A321neo-þotur, fyrir millilandaflug, mun innihalda 12 úrvalssæti (e. Premium economy seats), ásamt 36 sætum með auknu fótarými auk hefðbundinna ódýrustu flugsæta (e. Regular economy). Einnig verður bætt við snarlbar aftast í flugvélinni, sem tekur rými þriggja sæta frá staðalhönnun flugvélarinnar.
Að auki verða 20 Polaris-sæti í flugvélunum sem hægt er að leggja saman í rúm, með fullum aðgangi að ganginum.
Það verður pláss fyrir olnboga og axlir farþega í sætunum, hálfgagnsæ skilrúm fyrir farþegana og aukahlutir eins og rúmföt frá Saks Fifth Ave, húðvörur frá Perricone MD til að fríska upp á útlitið í flugi og úrvals heyrnartól.
The entire row is alllllll yours.
Welcome to United Relax Row, three adjacent United Economy seats with adjustable leg rests that can each be raised or lowered to create a cozy lie-flat space for stretching out…
You’ll also get a mattress pad, blanket and two pillows. If… pic.twitter.com/Q6gcOuXbXo
— United Airlines (@united) March 24, 2026
„Aðalfarþegarýmið er einnig að batna og við höfum séð mjög mikla eftirspurn eftir United á fyrsta ársfjórðungi, en lúxusfarþegar voru aftur á ferðinni og halda áfram að gera það,“ sagði Andrew Nocella, viðskiptastjóri United.
Þessir lúxusfarþegar munu skila tekjum. Delta, stærsti keppinautur United, hefur sagt að það búist við að sala á lúxusfarþegum muni fara fram úr tekjur af almennum lfarþegum á þessu ári, sem bendir til þess að viðskiptavinir sækist eftir frekari þægindum.