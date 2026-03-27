Föstudagur 27.mars 2026

Afhjúpuðu lygar konu sem þáði örorkubætur vegna meintrar kvíðaröskunar – „Móðgun við harðduglega skattgreiðendur"

Föstudaginn 27. mars 2026 13:58

Kona frá Sussex sem þáði örorkubætur í Bretlandi (e. Personal Independence Payments) er nú sökuð um að hafa svikið tæpar fjórar milljónir frá skattgreiðendum. Catherine Wieland fór á bætur vegna meintrar kvíðaröskunar sem átti að vera svo alvarleg að Catherine treysti sér ekki út úr húsi. Rannsókn bresku vinnumálastofnunarinnar leiddi þó í ljós að Catherine var ekki kvíðnari en svo að hún skellti sér í ferðalag til Mexíkó þar sem hún renndi sér á sviflínum og naut sín áhyggjulaus í botn. Frá þessu greinir Manchester Evening News.

Vinnumálastofnunin sakar Catherine um að ljúga til um kvíðaröskun sína og hefur krafið hana um að greiða bæturnar til baka. Rannsókn stofnunarinnar sýndi að Catherine hafði alls ekki verið innilokuð heima hjá sér vegna hamlandi kvíða. Hún hafði verið að dandalast á brimbretti og í skemmtigörðum. Í umsókn sinni um bætur hélt Catherine því fram að hún væri svo illa haldin af kvíða að hún gæti hvorki eldað sér mat né þrifið sjálfa sig. Hún treysti sér ekki einu sinni til að fara út og hitta fjölskyldu sína. Ef hún reyndi að fara út fengi hún ofsakvíðaköst.

Hins vegar hafði hún á þessum tíma varið stórum fjárhæðum í handsnyrtingar, sólbekki og tannfegrunaraðgerðir. Þegar rannsakendur báru þetta allt undir hana svaraði hún: „Ég fattaði ekki að maður mætti ekki fara út úr húsi.“

Catherine sat ekki auðum höndum á bótatímanum. Hún fór í hverja fegrunarmeðferðina á eftir annarri, skellti sér á um 60 klúbba, bari og veitingastaði og fór ítrekað til útlanda. Engu að síður hafði Catherine sent nýtt erindi til yfirvalda þar sem hún hélt því fram að kvíðinn hennar hefði ekkert skánað heldur þvert á móti versnað.

Embættismaður hjá Vinnumálastofnun, Andrew Western, segir málið móðgun við skattgreiðendur.

„Þetta er móðgun við harðduglega skattgreiðendur og við þá sem virkilega reiða sig á bótagreiðslur. Wieland laug ítrekað og mjólkaði úr kerfinu hverja einustu krónu sem hún gat þaðan fengið. Síðan dirfðist hún að halda því fram að ástand hennar hefði versnað á sama tíma og hún var á sviflínum og brimbretti í Mexíkó. Við erum staðráðin í að hafa uppi á þeim sem eru að svíkja peninga frá skattgreiðendum og þessir aðilar munu sæta afleiðingum.“

 

