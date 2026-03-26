Varpar sprengju sem gæti sett málið gegn meintum banamanni Charlie Kirk í uppnám – „Sögðu að við ættum ekki að rannsaka þetta nánar“

Joseph Kent, fráfarandi yfirmaður stofnunar um varnir gegn hryðjuverkum í Bandaríkjunum, hefur varpað sprengju í mál áhrifavaldsins Charlie Kirk sem var ráðinn af dögum í september, en Kent hefur boðist til að bera vitni fyrir dómi, jafnvel þó það muni vera sakborningnum í hag.
Kent vakti nýlega gríðarlega athygli þegar hann sagði af sér embætti vegna stríðsins í Íran. Sagðist Kent ekki með góðri samvisku stutt við stríðið enda teldi hann það eiga rætur að rekja til blekkinga Ísraelsmanna. Hann tilkynnti um afsögn sína á samfélagsmiðlum og tók fram að Bandaríkjunum hafi ekki staðið yfirvofandi ógn af Íran þegar stríðið hófst. Stríðið megi rekja til falsfréttaherferðar háttsettra Ísraela og áhrifamanna í Bandaríkjunum. Trump hafi endað í bergmálshelli sem var nýttur til að blekkja hann.
Sjá einnig: Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“
Rétt rúmlega viku eftir að Kent setti allt á annan endann með afsögn sinni hefur hann aftur vakið reiði MAGA-liða. Að þessu sinni vegna orða sem hann lét falla á þriðjudaginn í viðtali við Michael Shellenberger. Þar fjallaði hann um morðið á Charlie Kirk sem hinn ungi Tyler Robinson hefur verið ákærður fyrir. Kent segir að það sé maðkur í mysunni í málinu og að hann trúi því ekki að Robinson hafi verið einn að verki. Eins heldur Kent því fram að alríkislögreglan (FBI) hafi ekki rannsakað málið með fullnægjandi hætti og það sem meira var lagt hart að öðrum að gera slíkt hið sama.
„FBI voru frekar ákveðnir þegar þeir sögðu að við ættum ekki að rannsaka þetta nánar.“
Robinson mun hafa játað verknaðinn í skilaboðum sem hann sendi elskhuga sínum. Talið er að orð Kent muni verða til þess að verjendur Robinson geti haldið því fram að yfirvöld séu að fela sönnunargögn í málinu og að málið hafi ekki verið fyllilega upplýst vegna ófullnægjandi rannsóknar.
Kent tók fram að hann væri meðvitaður um áhrif orða sinna og að þau gætu orðið til þess að hann yrði leiddur fram sem vitni í málinu. Hann gaf eins til kynna að hann teldi að „erlendar tengingar“ kynnu að hafa komið við sögu í morðinu. Hann sagðist eins meðvitaður um að vitnisburður hans gæti hjálpað málsvörn Robinson.
„Ef svo er, þá er það bara þannig. Ef það leiðir hið sanna í ljós. Þetta er augljóslega áhættan sem ég er að taka.“
Þeim Andrew Kolvet og Blake Neff, sem halda úti þættinum The Charlie Kirk Show, er verulega misboðið yfir þessum fullyrðingum Kents og saka fyrrum embættismanninn um að eltast við samsæriskenningar.
„Sumir eru svo helteknir af samsæriskenningunum sem þeir spinna upp fyrir allt sem gerist, og bara verða að troða þeim inn í þetta mál líka því þeim er meira annt um samsærið en að maðurinn sem myrti vin minn sæti ábyrgð. Ég hef fengið nóg,“ sagði Neff og Kolvet tók undir og bætti við að það sé augljóst hvað Kent sé að gefa til kynna – að Ísrael hafi haft eitthvað með morðið að gera. Það sé eitt þegar misþekktir áhrifavaldar eru að velta samsæriskenningum fyrir sér á opinberum vettvangi en annað þegar maður sem gegndi háu embætti hjá hinu opinbera gerir það.
„Þetta er alvöru embættismaður sem nú verður kallaður til sem vitni af verjendum. Það er of langt gengið. Þetta er lína sem við verðum að draga í sandinn því þetta gæti haft neikvæð áhrif á málsmeðferðina gegn morðingja vinar míns.“
Kolvet greindi frá því á mánudaginn að Kent hafi reynt að kynda undir samsæriskenningar allt frá því að Charlie Kirk var myrtur. Hafi Kent vitað af hópspjalli þar sem Kirk sagði að ísraelskir styrktaraðilar væru að beita hann þrýstingi og að hann væri kominn með nóg af því. Kolvet hafi sent Kent samtalið en neitað að birta það opinberlega. Skömmu síðar hafi spjallinu verið lekið til áhrifavaldsins og samsæriskenningasmiðsins Candace Owens sem birti það ásamt vangaveltum um að Írael hefði ráðið Kirk af dögum.
„Það sem ég veit er að Joe stakk upp á því að samtalið yrði opinberað, ég neitaði, og síðan voru þau birt. Get ég sagt með 100 prósent vissu að hann hafi lekið því? Nei. En þetta eru staðreyndir. Kannski var það einhver í teymi hans, kannski fór þetta í dreifingu, kannski lak þessu einhver annar. En þetta eru staðreyndir málsins og þetta er allt sem ég veit.“
Fram hefur komið að FBI er með Kent til rannsóknar vegna ásakana um að hann hafi lekið trúnaðarupplýsingum.