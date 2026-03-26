Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja

Ferill konu sem náð hefur langt innan raða sænsku lögreglunnar hefur beðið mikinn skaða af ættingjum hennar sem grunaðir eru umfangsmikla fíkniefnasölu og peningaþvætti.
Í umfjöllun Aftonbladet kemur fram að umrædd kona sé Linda Staaf sem nú er yfirlögregluþjónn aðgerðadeildar ( s. Nationella operativa avdelning) embættis sem í Svíþjóð kallast Polismyndigheten og minnir einna helst á embætti ríkislögreglustjóra á Íslandi. Hún var áður yfirlögregluþjónn greiningadeildar, sem heyrir undir aðgerðadeildina.
Þrír ættingjar hennar hafa verið handteknir vegna gruns um stórfelld brot á fíkinefnalöggjöfinni og peningaþvætti. Handtökunar eru hluti af alþjóðlegri lögreglurannsókn sem kölluð er á ensku Candy. Auk þessara þriggja hafa sjö aðrir Svíar verið handteknir vegna rannsóknarinnar en meirihluti hinna handteknu eru karlmenn á sjötugsaldri.
Farið hefur verið fram á gæsluvarðhald yfir ættingjunum þremur.
Linda Staaf hætti sem yfirlögregluþjónn greiningadeildar 2022 og varð yfirmaður Evrópulögreglunnar, Europol, í Svíþjóð en hætti í því starfi á síðasta ári en ástæðan mun hafa verið tengsl hennar við umrædda ættingja.
Aftonbladet hefur ekki náð sambandi við hana og Polismyndigheten segist ekki tjá sig um verkefni einstakra starfsmanna. Yfirmaður áðurnefndrar rannsóknar, Candy, segir það vissulega erfitt viðfangs ef nöfn lögreglumanna komi upp við rannsóknina en öll slík mál séu meðhöndluð á réttan hátt.