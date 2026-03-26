Fimmtudagur 26.mars 2026

Pressan
Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja

Pressan
Fimmtudaginn 26. mars 2026 19:30

Linda Staaf. Mynd: Bandaríska varnarmálaráðuneytið-James Mullen. Wikimedia Commons. CC BY 2.0.

Ferill konu sem náð hefur langt innan raða sænsku lögreglunnar hefur beðið mikinn skaða af ættingjum hennar sem grunaðir eru umfangsmikla fíkniefnasölu og peningaþvætti.

Í umfjöllun Aftonbladet kemur fram að umrædd kona sé Linda Staaf sem nú er yfirlögregluþjónn aðgerðadeildar ( s. Nationella operativa avdelning) embættis sem í Svíþjóð kallast Polismyndigheten og minnir einna helst á embætti ríkislögreglustjóra á Íslandi. Hún var áður yfirlögregluþjónn greiningadeildar, sem heyrir undir aðgerðadeildina.

Þrír ættingjar hennar hafa verið handteknir vegna gruns um stórfelld brot á fíkinefnalöggjöfinni og peningaþvætti. Handtökunar eru hluti af alþjóðlegri lögreglurannsókn sem kölluð er á ensku Candy. Auk þessara þriggja hafa sjö aðrir Svíar verið handteknir vegna rannsóknarinnar en meirihluti hinna handteknu eru karlmenn á sjötugsaldri.

Farið hefur verið fram á gæsluvarðhald yfir ættingjunum þremur.

Linda Staaf hætti sem yfirlögregluþjónn greiningadeildar 2022 og varð yfirmaður Evrópulögreglunnar, Europol, í Svíþjóð en hætti í því starfi á síðasta ári en ástæðan mun hafa verið tengsl hennar við umrædda ættingja.

Aftonbladet hefur ekki náð sambandi við hana og Polismyndigheten segist ekki tjá sig um verkefni einstakra starfsmanna. Yfirmaður áðurnefndrar rannsóknar, Candy, segir það vissulega erfitt viðfangs ef nöfn lögreglumanna komi upp við rannsóknina en öll slík mál séu meðhöndluð á réttan hátt.

 

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja
„Þetta voru tveir ungir menn rétt að hefja starfsferil sinn“
Bretar óttast að þriðja heimsstyrjöldin sé handan við hornið
„Ég var alltaf að detta í fríinu með strákunum á Ibiza“ – Greindur með sjúkdóm við heimkomu
„Ég klúðraði þessu“ – Hljóðupptaka varpar ljósi á hið hörmulega slys
Hundur gróf upp flösku sem talin er tengjast sögufrægu morðmáli
Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Stephen Hawking með dökka spá áður en hann lést – Gæti orðið heimsendir
Börn sem læra þetta snemma á lífsleiðinni ná góðum árangri í lífinu
Sagt að hún væri geðveik þegar hún viðraði áhyggjur af undarlegum hljóðum á heimilinu – Síðan kom sannleikurinn í ljós
Evrópa er nú stærsti vopnainnflytjandi heims
Fall Pútíns gæti verið nær en flestir vænta
Raunveruleikastjarna ákærður fyrir barnaníð – Viðurkenndi að hafa ekki haft góðan ásetning
