Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin“

Í viðtali við Hoda Kotb í morgunþættinum Today á NBC í morgun sagði hún að systir hennar hefði hringt með slæmar fréttir morguninn eftir að hún var numin á brott.
„Systir mín hringdi í mig og ég spurði hana: „Er allt í lagi?’ og hún sagði: „Nei, mamma er horfin,“ sagði Guthrie í viðtalinu.
Allt bendir til þess að Nancy hafi verið numin á brott frá heimili sínu umrædda nótt og hefur hennar verið saknað síðan. Myndbandsupptökur sem rannsakendur hafa undir höndum sýna grímuklædda manneskju við útidyr hennar um svipað leyti og hún hvarf.
Þrátt fyrir að Guthrie-fjölskyldan hafi heitið fundarlaunum upp á eina milljón Bandaríkjadala hefur rannsókn málsins lítið miðað áfram. Enginn grunaður hefur verið nafngreindur og vísbendingar sem talið var að gætu skipt máli, þar á meðal hanskar sem talið er að hinn grunaði hafi notað, hafa ekki skilað neinu.
Yfirvöld í Pima-sýslu og fulltrúar bandarísku alríkislögreglunnar, FBI, sögðu í gær að unnið væri áfram úr ábendingum. Á sama tíma hefur lítið verið gefið út opinberlega um stöðu rannsóknarinnar undanfarnar vikur.
Fjölskyldan hvatti nágranna í Arizona um síðustu helgi til að rifja upp allt sem þeir kynnu að hafa séð. „Ekkert smáatriði er of lítið,“ sagði fjölskyldan meðal annars.
Í viðtalinu lýsti Guthrie djúpum áhyggjum og mikilli sorg. „Þetta er algjör kvöl,“ sagði hún og bætti við að hugsanir um móður hennar sæki stöðugt á hana.
„Að hugsa um það sem hún gekk í gegnum. Ég vakna á hverri einustu nóttu, um miðja nótt,“ sagði hún með tárinu í augum og bætti við að í myrkrinu sæi hún ótta hennar fyrir sér.
Guthrie sagði jafnframt að „einhver þurfi að gera hið rétta“ og stíga fram með upplýsingar sem gætu hjálpað rannsókninni.
