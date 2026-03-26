Fimmtudagur 26.mars 2026

Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega

Fimmtudaginn 26. mars 2026 15:30

Bandarísku hjónin Maranda Bowers, 47 ára, og John, fertugur, bjuggu í tveggja hæða, þriggja svefnherbergja húsi sem þau leigðu fyrir 2.300 dollara á mánuði, eða tæpar 285 þúsund krónur.

Árið 2023 lenti John í vinnuslysi þar sem hægri hönd hans kramdist af stálbjálka, svo hann gat ekki unnið. Maranda, sem rekur ræstingarfyrirtæki, gat ekki greitt leiguna ein síns liðs, svo hún bjó hjá fjölskyldunni í tvær vikur áður en hún flutti á hótel.

Hjónin hafa nú búið á hóteli í tvö ár og borga 307 dollara (38 þúsund krónur) á viku fyrir eins manns herbergi, sem innifelur rafmagn, vatn, internet og ókeypis bílastæði.

Maranda segir þau hafa sparað að meðaltali 12.000 dollara (1.486.000 krónur) á ári og vonast til að nota sparnaðinn til að kaupa smáhýsi og lóð.

„Stærsti kosturinn við hótellífið er að þú þarft ekki að eyða þúsundum dollara í leigu. Þú þarft ekki að leggja fram tryggingu eða greiða mánaðarleigu fyrirfram. Þegar ég bóka sex mánaða dvöl á þessu hóteli veit ég að hámarksreikningurinn minn verður 307 dollarar á viku. Að eiga 307 dollara á viku saman er miklu auðveldara en að greiða leigu og veitureikninga í hverjum mánuði. Að meðaltali höfum við sparað um 1.000 dollara á mánuði síðustu tvö ár.“

Hjónin byrjuðu að búa á hóteli í nóvember 2023. Maranda pantar herbergi í sex mánuði í senn.

„Við höfum eldhúskrók með tveimur hellum og stórum ísskáp svo við getum eldað okkar eigin máltíðir. Innifalið í vikulegum greiðslum okkar er rafmagn, vatn, sorphirða, internet og ókeypis bílastæði. Þeir bjóða upp á að þrífa herbergið þitt á tveggja vikna fresti ef þú vilt það og þeir bjóða þér ný rúmföt á hverjum degi. Mér líkar þægindin við þetta, þetta er einn reikningur á viku.“

„Við viljum lifa einföldu lífi, fara í frí og lifa lífinu okkar frekar en að eyða öllum peningunum okkar í risastórt hús,“ sagði Maranda. „Börnin okkar eru orðin fullorðin, við eigum engin smábörn lengur, að búa í fjölbýli truflar okkur ekki. Mig langar í lítið hús, við viljum ekki lengur stórt hús, okkur líkar einfaldleikinn við að lifa einföldu lífi.“

Maranda viðurkenndi að þetta væri ekki lúxuslífsstíll en sagði að hótelherbergið þeirra væri eins og lítil íbúð. Hún hefur getað sett upp skilrúm svo hún hafi einkarými til að vinna í.

„Þetta er ekki lúxus en þess virði þegar litið er á hvað við spörum. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að greiða leiguna í hverjum mánuði. Margir halda líka að það að búa á hótelherbergi þýði að við þurfum að eyða miklum peningum í að borða úti en það er ekki raunin. Ég elda allan tímann. Ég eldaði Þakkargjörðarhátíðina og jólamatinn fyrir hálft hótelið.“

Leiga: 2.300 dollarar á mánuði
Reikningar: 840 dollarar
Matvöruverslun: 800 dollarar

Kostnaður núna

Hóteldvöl (þar með talið reikningar): 1.228 dollarar á mánuði
Reikningar: 0 dollarar
Matur: 800 dollarar

