25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði“

Hin 25 ára gamla Noelia Castillo fær að deyja í dag eftir áralanga baráttu fyrir því að fá dánaraðstoð. Faðir hennar hafði leitað allra ráða til að koma í veg fyrir dánaraðstoðina en hefur nú lotið í lægra haldi hjá dómstólum Spánar.
Castilla mun fá dánaraðstoðina á hjúkrunarheimilinu þar sem hún hefur verið búsett undanfarin ár eftir að hún lamaðist í kjölfar sjálfsvígstilraunar árið 2022. Dánaraðstoðin var upphaflega samþykkt sumarið 2024 en henni var þó frestað eftir að faðir Castillo, með stuðningi hóps kaþólskra íhaldsmanna, reyndi að fá ákvörðuninni hnekkt fyrir dómstólum. Hann hefur nú tapað máli sínu á öllum dómstigum og var beiðni hans um að málið yrði tekið fyrir af Mannréttindadómstól Evrópu hafnað fyrr í vikunni.
__________
Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.
__________
Nielia Castillo hefur fjallað opinskátt um baráttu sína og ástæður þess að hún vill ekki lifa lengur.
„Ég vil fara núna og losna við þjáningarnar. Punktur. Enginn í fjölskyldunni minni styður dánaraðstoð. En hvað með sársaukann sem ég hef þurft að glíma við í öll þessi ár?“
Hefur Castillo lýst því í viðtölum að hamingja foreldra hennar eigi ekki að skipta meira máli en hennar eigið líf.
„Ég hef sagt þeim hvernig ég vil að þetta gerist. Ég vil deyja falleg. Ég hef alltaf þráð að líta vel út þegar ég dey. Ég ætla að vera í mínum fallegasta kjól og farða mig með látlausum hætti.“
Hún segist hafa boðið fjölskyldu sinni að koma og kveðja hana en hún kýs að vera ein þegar hún verður svæfð.
Castillo varði mikið af æsku sinni í fóstri vegna fíknar og andlegra veikinda foreldra sinna. Hún segist svo endanlega hafa fengið nóg af lífinu árið 2022 eftir að henni var hópnauðgað af fyrrverandi kærasta og þremur öðrum karlmönnum. Nokkrum dögum eftir nauðgunina reyndi hún að svipta sig lífi með því að kasta sér fram af þaki fimm hæða húss. Hún hlaut mænuskaða við fallið, lamaðist fyrir neðan mitti og glímir nú við sársaukafulla taugaverki.
„Faðir minn sá mig falla en gat ekkert gert. En eftir allt sem hann hefur gert þá vorkenni ég honum ekki lengur. Hann hefur ekki virt mína ákvörðun og mun aldrei gera það.“
Hún segist skilja það að faðir hennar vilji ekki missa dóttur sína, en á sama tíma hafi hann ekki sinnt henni meðan hún var á lífi. Hann hringdi aldrei í hana og skrifaði henni aldrei. Það eina sem hann gerði var að færa henni mat.
„Hvers vegna vill hann að ég lifi? Til að halda mér á sjúkrahúsi?“
Sjálfsvígstilraunin árið 2022 var ekki sú fyrsta. Áður hafði Castilla reynt að taka of stóran skammt af fíkniefnum og stundaði sjálfsskaða. Faðir hennar hefur í málaferlum sínum vísað til þess að dóttir hans glími augljóslega við andleg veikindi sem komi í veg fyrir að hún geti tekið upplýsta ákvörðun um eigið líf. Hann telur að sársauki hennar sé ekki óbærilegur og að Castilla hafi um tíma efast um þessa ákvörðun.
Castilla hafði sjálf samband við fjölmiðla eftir að hún fékk að vita að dánaraðstoðin gæti loks farið fram.
„Mér hefur loksins tekist það. Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði því ég get þessa fjölskyldu ekki lengur, get ekki sársaukann og get ekki kvalirnar eftir allt sem ég hef gengið í gegnum. Ég vil ekki vera fordæmi fyrir nokkurn, þetta varðar einfaldlega mitt líf og ekkert annað.“