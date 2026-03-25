Móðir sökuð um að ganga of langt eftir ásakanir um einelti gegn syni hennar

Málið er nokkuð óvenjulegt því það snýr að einstaklingi sem sagður er hafa lagt son hennar í einelti. Konan, Shannon Tufuga, er sögð hafa ekið um hverfið í leit að drengnum áður en hún fann hann þar sem hann var úti að hjóla þann 17. september í fyrra. Er hún sögð hafa stöðvað bifreið sína fyrir framan hann og þvingað hann til að setjast inn í bílinn.
Í frétt NBC er vísað í ákæru málsins þar sem fram kemur að hún hafi ekið með drenginn heim til sín án vitundar eða leyfis foreldra hans. Þar á hún að hafa látið hann biðja son sinn afsökunar á eineltinu og jafnframt hótað að eiginmaður hennar myndi „berja“ drenginn.
Þá kemur fram að móðirin hafi sagt að drengurinn hafi verið „heppinn“ að hún hafi ekki ekið yfir hjólið hans þegar hún fann hann. Síðar sama dag var drengnum skilað aftur heim til sín.
Atvikið mun hins vegar hafa haft veruleg áhrif á líðan hans. Í ákærunni segir að hann hafi orðið fyrir alvarlegri andlegri vanlíðan og miklum kvíða og að hann hafi neyðst til að breyta daglegum venjum sínum verulega í kjölfar atviksins.
Hámarksrefsing fyrir brot af því tagi sem ákært er fyrir er fimmtán ára fangelsi og sekt upp að 10 þúsund dollurum.