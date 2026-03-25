Enn þreytt eftir fullan nætursvefn? – Sérfræðingur segir þetta ástæðuna

Sérfræðingur hefur deilt því hvers vegna þú gætir enn verið þreytt/ur þrátt fyrir ráðlagðan 8 klukkustunda nætursvefn.
Svefninn er okkur mikilvægur á öllum lífsskeiðum og ein mikilvægasta heilsuvenjan er góður nætursvefn. Þó svefnmagnið sem við þurfum á mismunandi tímum lífs okkar sé mismunandi, eru átta klukkustundir almennt ráðlagður svefntími fyrir fullorðna einstaklinga.
Sumir finna þó, þrátt fyrir átta klukkustunda svefn, fyrir syfju og þreytu á morgnana með lágu orkustigi.
Dr. Wendy Troxel, löggiltur klínískur sálfræðingur og yfirmaður atferlisvísinda hjá RAND, segir mjög góða ástæða liggja þar að baki, og að það feli í sér „mjög mikilvægan mun“. Segir hún muninn felast í svefns og gæðum svefns.
Í samtali við Fox News Digital sagði Dr. Troxel: „Margir segja: „Ég sef nóg, ég fékk sjö til átta klukkustunda svefn, en ég vakna samt syfjaður og ekki endurnærður.“ Um það bil einn af hverjum þremur fullorðnum hefur ekki endurnærandi svefngæði.“
Hvað þýðir það að þú sért ekki að fá góða svefngæði?
Dr. Troxel sagði: „Það eru margir þættir sem geta stuðlað að lélegum svefngæðum, óháð því hversu margar klukkustundir þú hefur sofið.“ Hún benti á að það sé einnig mismunur á milli karla og kvenna og sagði: „Það sem við vitum fullkomlega er að svefngæði kvenna þjást oft meira en karla. Þær gætu verið að fá meiri óendurnærandi svefngæði og þurfa því aðeins meiri svefn.“
Hlutir eins og hvenær og hversu mikið við borðum, koffein, skjátími og áfengi hafa allir verið tengdir svefngæðum okkar. Dr. Troxel mælir með því að forðast matvæli sem geta valdið meltingartruflunum, sérstaklega á kvöldin, og að borða ekki rétt fyrir svefn.
„Þú vilt ekki vera svangur fyrir svefninn, en þú vilt heldur ekki vera að reyna að sofna á fullum maga á meðan líkaminn er enn að melta,“ sagði hún.
Annar mögulegur þáttur er hreyfing. Margir telja hreyfingu góða til að þreyta sig fyrir háttatíma, en Dr. Troxel ráðleggur annað.
„Hreyfing er mjög örvandi, sérstaklega ef hún er í félagslegu umhverfi, og það getur truflað svefn,“ sagði hún og bætti við: „Að hreyfa sig fyrr á daginn er betra.“
Niðurstaðan er sú að það er ekki bara hversu mikinn svefn þú færð sem skiptir máli, heldur hversu góður svefninn er.