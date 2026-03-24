Vaknaði upp við vondan draum eftir að eltihrellirinn braust inn til að sjúga á henni tærnar

Kona nokkur í Kaliforníu vaknaði við það á síðasta ári að einhver var að sjúga á henni tærnar. Að verki var hinn tæplega þrítugi Cristian Alejandro Solorio Anguiano, sem hafði fengið konuna á heilann eftir að hann rakst á hana í vinnunni.
Anguiano gat ekki hætt að hugsa um konuna. Hann hékk fyrir utan vinnu hennar í von um að hitta hana, reyndi ítrekað að bjóða henni á stefnumót og sendi henni bréf þar sem hann sagðist vilja taka hana með sér til Mexíkó, svo dæmi séu tekin. Þetta umsáturseinelti átti eftir að ágerast næstu vikur og mánuði. Anguiano fór að elta konuna heim eftir vinnu og svo svaf hann í bíl sínum fyrir utan heimilið. Í maí bar þráin Anguiano ofurliði. Hann braust inn til konunnar, læddist að rúmi hennar og stakk tánum hennar upp í sig. Að sögn konunnar lét hann sér ekki nægja að sjúga á henni tærnar heldur beit hana líka og sleikti.
Konan ákvað að reyna að halda ró sinni, enda óttaðist hún um öryggi sitt. Hún talaði rólega til Anguiano í von um að hann gerði henni ekki mein. Loks kom fjölskylda konunnar inn í herbergið og skipaði Anguiano að yfirgefa heimilið. Hann flúði og konan hringdi í neyðarlínuna.
Lögregla og dómstólar litu málið alvarlegum augum. Ljóst þykir að Anguiano hafi haft kynferðislegan hvata þegar hann lagði sér tær konunnar til munns og hefur hann því verið dæmdur fyrir kynferðisbrot.