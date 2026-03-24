Þriðjudagur 24.mars 2026

Vaknaði upp við vondan draum eftir að eltihrellirinn braust inn til að sjúga á henni tærnar

Þriðjudaginn 24. mars 2026 21:30

Kona nokkur í Kaliforníu vaknaði við það á síðasta ári að einhver var að sjúga á henni tærnar. Að verki var hinn tæplega þrítugi Cristian Alejandro Solorio Anguiano, sem hafði fengið konuna á heilann eftir að hann rakst á hana í vinnunni.

Anguiano gat ekki hætt að hugsa um konuna. Hann hékk fyrir utan vinnu hennar í von um að hitta hana, reyndi ítrekað að bjóða henni á stefnumót og sendi henni bréf þar sem hann sagðist vilja taka hana með sér til Mexíkó, svo dæmi séu tekin. Þetta umsáturseinelti átti eftir að ágerast næstu vikur og mánuði. Anguiano fór að elta konuna heim eftir vinnu og svo svaf hann í bíl sínum fyrir utan heimilið. Í maí bar þráin Anguiano ofurliði. Hann braust inn til konunnar, læddist að rúmi hennar og stakk tánum hennar upp í sig. Að sögn konunnar lét hann sér ekki nægja að sjúga á henni tærnar heldur beit hana líka og sleikti.

Konan ákvað að reyna að halda ró sinni, enda óttaðist hún um öryggi sitt. Hún talaði rólega til Anguiano í von um að hann gerði henni ekki mein. Loks kom fjölskylda konunnar inn í herbergið og skipaði Anguiano að yfirgefa heimilið. Hann flúði og konan hringdi í neyðarlínuna.

Lögregla og dómstólar litu málið alvarlegum augum. Ljóst þykir að Anguiano hafi haft kynferðislegan hvata þegar hann lagði sér tær konunnar til munns og hefur hann því verið dæmdur fyrir kynferðisbrot.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Vaknaði upp við vondan draum eftir að eltihrellirinn braust inn til að sjúga á henni tærnar
Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið

Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Stephen Hawking með dökka spá áður en hann lést – Gæti orðið heimsendir

Stephen Hawking með dökka spá áður en hann lést – Gæti orðið heimsendir
Fengu allar tölur réttar í lottóinu og töldu sig hafa unnið 6,2 milljarða – Fengu ekki einn eyri
Þessi merki um D-vítamínskort geta sést á húðinni og fótunum
Byrjar þú auðveldlega að gráta? – Þetta þýðir það að sögn sálfræðings
Evrópa er nú stærsti vopnainnflytjandi heims
Fall Pútíns gæti verið nær en flestir vænta
Norður-Kóreu maraþoninu aflýst af dularfullum ástæðum – „Fáum líklega aldrei að vita ástæðuna“
Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Þess vegna áttu ekki að drekka vatn áður en þú ferð í háttinn
Spaugileg mistök hjá verslun einni – Settu „hurðarhandföng“ í sýningargluggann
Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas
