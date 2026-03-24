Annar flugmannanna var hinn þrítugi Antoine Forest frá Coteau-du-Lac í Quebec. Að sögn ættingja hans hafði hann brennandi áhuga á flugi frá unga aldri.
„Hann flaug sinni fyrstu flugvél þegar hann var 16 ára,“ sagði frænka hans, Jeannette Gagnier, í samtali við Toronto Star. „Hann var alltaf að taka námskeið og fljúga. Hann hætti aldrei.“
Hún bætti við að gærdagurinn hefði verið henni afar þungbær. „Þetta er mjög slæmur dagur fyrir mig,“ bætti hún við.
Forest starfaði sem aðstoðarflugmaður hjá Jazz Aviation, sem sá um rekstur flugsins fyrir Air Canada Express. Samkvæmt upplýsingum frá ættingjum hafði hann lagt hart að sér við að læra ensku á framhaldsskólaárum sínum til að bæta möguleika sína á að starfa sem flugmaður.
Hinn flugmaðurinn sem lést hefur enn ekki verið nafngreindur opinberlega.
Greint var frá því í gær að slysið hafi orðið þegar slökkvibíll frá hafnaryfirvöldum ók yfir flugbraut til að veita annarri flugvél aðstoð á sama tíma og farþegaþotunni hafði verið veitt leyfi til lendingar.
„Þetta voru tveir ungir menn rétt að hefja starfsferil sinn, svo þetta er algjör harmleikur að við sitjum hér og syrgjum missi þeirra,“ sagði Bryan Bedford, yfirmaður bandarísku flugmálastjórnarinnar (FAA), á blaðamannafundi síðdegis í gær.
Um 40 af þeim 70 farþegum og áhafnarmeðlimum sem lifðu slysið af voru fluttir á sjúkrahús, en flestir hlutu aðeins minniháttar meiðsli.