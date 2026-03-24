Þriðjudagur 24.mars 2026

13 tíma flugferð með lík um borð – Farþegar kvörtuðu undan lykt

Þriðjudaginn 24. mars 2026 07:30

Andlát um borð í flugvél í 35.000 feta hæð breytti langflugi í það sem sumir kalla martröð í háloftunum.

Kona á sextugsaldri lést á fyrsta klukkutíma flugs British Airways frá Hong Kong til London og í stað þess að snúa vélinni við hélt hún áfram á áfangastað á Heathrow flugvöll. Lík konunnar var geymt í upphituðum eldhúskrók í meira en 13 klukkustundir, samkvæmt breskum miðlum.

Heimildarmenn segja að ákvörðunin að halda fluginu áfram endurspegli þann dapurlega veruleika að þegar farþegi deyr um borð er „ekki litið á slíkt sem neyðarástand“.

„Margir vildu snúa aftur til Hong Kong. En, til að segja það hreint út, ef farþegi er látinn, þá er það ekki talið neyðarástand.“

Áhafnarmeðlimir voru í vafa um hvað ætti að gera við líkið í fluginu. Heimildarmaður sagði við The Sun: „Augljóslega var fjölskylda konunnar miður sín, og áhöfnin líka.“

Tillaga um að setja hina látnu inn á salerni vélarinnar gekk ekki upp þannig að áhöfnin neyddist til þess að vefja utan um líkið og flytja það í aftara eldhúsið, án þess að gera sér grein fyrir að svæðið er með upphitað gólf, sem að sögn gerði aðstæður mun verri eftir því sem klukkustundirnar liðu í fluginu.

Þegar vélin, Airbus A350-1000, hóf lendingu tóku farþegar og áhöfn eftir ólykt sem lagði upp úr afturhluta flugvélarinnar. Raunum farþeganna lauk ekki við lendingu. Lögreglan tók á móti flugvélinni á Heathrow og fyrirskipaði öllum 331 farþegum að sitja kyrr í um það bil 45 mínútur á meðan yfirvöld rannsökuðu dauðsfallið um borð.

Engar formlegar kvartanir munu hafa borist til British Airways vegna málsins, en einhverjir áhafnarmeðlima munu hafa tekið sér frí til að jafna sig á atvikinu.

Í yfirlýsingu sagði British Airways til breskra fjölmiðla komfram að „öllum verklagsreglum hefði verið fylgt rétt“ og bent á að engin ein lausn væri til um hvernig hægt væri að takast á við andlát í flugi. „Hugur okkar er hjá vinum og fjölskyldu konunnar.“

