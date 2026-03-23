Fundu„óhugnanlegt“ falið herbergi í Airbnb-íbúðinni: „Örugglega notað í eitthvað ólöglegt“

Að uppgötva leyniherbergi í húsinu sem þú varst að kaupa getur verið skemmtilegt, aukafermetrar sem má nýta í eitthvað skemmtilegt. Að finna slíkt í Airbnb íbúð sem þú leigir í fríinu þínu hljómar hins vegar eins og góð byrjun á hryllingsmynd.
TikTok-notandinn @mich3113.0 birti myndband sem sýnir leiguhúsnæði í Dallas í Texas með falinni hurð á óvæntum stað. Myndbandið, sem hefur fengið nærri 20 milljónir áhorfa, sýnir það sem virðist vera venjulegt svefnherbergi. Myndavélin sýnir í kringum rúmið og síðan upp í loftið þar sem hurð er falin.
Ekki er um háaloft að ræða eins og ferðamennirnir komust að þegar tveir þeirra aðstoðuðu þann þriðja við að athuga málið. Um var að ræða herbergi, en svo virðist sem gleymst hafi að loka hurðinni þangað inn sem vakti óhug gestanna.
Netverjar deildu að vanda visku sinnu í nær 2800 athugasemdum.
„Það er engin ástæða fyrir því að hluti af húsinu ætti að vera svona. Ekki nema það sé eitthvað slæmt í gangi. Svo ég veit 100% að á ákveðnum tímapunkti var þetta notað í eitthvað sem er ekki löglegt,“ benti einn netverji á, viss í sinni sök.
Annar deildi svipaðri reynslu: „Airbnb-ið mitt var meðfullt af litlum hurðum sem leiddu að neðanjarðargöngum og þau voru ekki lokuð eða neitt og þegar ég vildi fara sögðu allir að ég væri að vera dramatísk. Sjónvarpið kveikti á sér sjálfkrafa og fjarstýringin hreyfðist í herberginu mínu (ég snerti það ekki allan tímann sem ég var þar) og ég heyrði klósettið sturta af sjálfu sér (það var ekki sjálfvirkt og enginn annar var vakandi) en auðvitað er ég brjálaður fyrir að vera tortrygginn gagnvart Airbnb.“
„Bókaðu bara hótel, maður, þetta er ekki þess virði,“ ráðlagði einhver annar.
TikTokerinn birti nokkur eftirfylgnimyndbönd sem sýndu ferðalangana sofa í sama herbergi með læsta hurð og svo annað sem sýndi eignina, sem hann varaði aðra við að bóka, sagði að myndirnar af eigninni væru ekki nákvæmar, það væru blettir á rúminu,og þeim hefði fundist eignin „mjög gömul og niðurdrepandi.“