fbpx
Mánudagur 23.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fundu„óhugnanlegt“ falið herbergi í Airbnb-íbúðinni: „Örugglega notað í eitthvað ólöglegt“

Mánudaginn 23. mars 2026 20:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Að uppgötva leyniherbergi í húsinu sem þú varst að kaupa getur verið skemmtilegt, aukafermetrar sem má nýta í eitthvað skemmtilegt. Að finna slíkt í Airbnb íbúð sem þú leigir í fríinu þínu hljómar hins vegar eins og góð byrjun á hryllingsmynd.

TikTok-notandinn @mich3113.0 birti myndband sem sýnir leiguhúsnæði í Dallas í Texas með falinni hurð á óvæntum stað. Myndbandið, sem hefur fengið nærri 20 milljónir áhorfa, sýnir það sem virðist vera venjulegt svefnherbergi. Myndavélin sýnir í kringum rúmið og síðan upp í loftið þar sem hurð er falin.

Ekki er um háaloft að ræða eins og ferðamennirnir komust að þegar tveir þeirra aðstoðuðu þann þriðja við að athuga málið. Um var að ræða herbergi, en svo virðist sem gleymst hafi að loka hurðinni þangað inn sem vakti óhug gestanna.

@mich3113.0 WORST/ creepiest air bnb ever.. #fyp #foryou #scary #secretroom #airbnb ♬ original sound – mich3113.0


Netverjar deildu að vanda visku sinnu í nær 2800 athugasemdum.

„Það er engin ástæða fyrir því að hluti af húsinu ætti að vera svona. Ekki nema það sé eitthvað slæmt í gangi. Svo ég veit 100% að á ákveðnum tímapunkti var þetta notað í eitthvað sem er ekki löglegt,“ benti einn netverji á, viss í sinni sök.

Annar deildi svipaðri reynslu: „Airbnb-ið mitt var meðfullt af litlum hurðum sem leiddu að neðanjarðargöngum og þau voru ekki lokuð eða neitt og þegar ég vildi fara sögðu allir að ég væri að vera dramatísk. Sjónvarpið kveikti á sér sjálfkrafa og fjarstýringin hreyfðist í herberginu mínu (ég snerti það ekki allan tímann sem ég var þar) og ég heyrði klósettið sturta af sjálfu sér (það var ekki sjálfvirkt og enginn annar var vakandi) en auðvitað er ég brjálaður fyrir að vera tortrygginn gagnvart Airbnb.“

„Bókaðu bara hótel, maður, þetta er ekki þess virði,“ ráðlagði einhver annar.

TikTokerinn birti nokkur eftirfylgnimyndbönd sem sýndu ferðalangana sofa í sama herbergi með læsta hurð og svo annað sem sýndi eignina, sem hann varaði aðra við að bóka, sagði að myndirnar af eigninni væru ekki nákvæmar, það væru blettir á rúminu,og þeim hefði fundist eignin „mjög gömul og niðurdrepandi.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Fundu„óhugnanlegt" falið herbergi í Airbnb-íbúðinni: „Örugglega notað í eitthvað ólöglegt"
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
„Ég var alltaf að detta í fríinu með strákunum á Ibiza“ – Greindur með sjúkdóm við heimkomu
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
„Ég klúðraði þessu“ – Hljóðupptaka varpar ljósi á hið hörmulega slys
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Danskar konur gagnrýna að Svíar hafi fylgt fordæmi Dana
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Netáskorun talin hafa orðið 9 ára stúlku að bana
Pressan
Í gær
Hundur gróf upp flösku sem talin er tengjast sögufrægu morðmáli
Pressan
Í gær
Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Pressan
Í gær
Sérfræðingar eru hreinskilnir – Svona lengi eiga samfarir að vara að meðaltali

Mest lesið

Guðmundur ekki sáttur: „Einfaldlega til skammar“ – Á ekki að vera lúxus fyrir útvalda að komast á skíði
Hjón gátu ekki eignast barn þrátt fyrir tilraunir í fjögur ár – Kom í ljós að konan var enn hrein mey
Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann
„Ég endurtek og spyr, „ertu að segja mér að þú sért sakaður um tilraun til nauðgunar?“ – „Já“ segir hann“
Brynja sá rauðu flöggin en sonur hennar ekki: „Ég sagði stopp þegar hann kom heim með glóðarauga“

Nýlegt

Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Byrjar þú auðveldlega að gráta? – Þetta þýðir það að sögn sálfræðings
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Fallegt augnablik hjá Guardiola eftir sigurinn í gær vekur athygli – Mun hann hætta í sumar?
Segir að Arteta verði að axla ábyrgð á tapi Arsenal í gær – Skilur ekki þessa ákvörðun
„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“
Málarameistari í atvinnurekstrarbann eftir að hafa „kerfisbundið tæmt“ fyrirtæki sitt
Svona er U-19 hópurinn – Flestar úr Breiðabliki
Pressan
Í gær
Fengu allar tölur réttar í lottóinu og töldu sig hafa unnið 6,2 milljarða – Fengu ekki einn eyri
Pressan
Í gær

Öryggismálasérfræðingur segir að heimsbyggðin þurfi að búa sig undir óhugsandi martröð

Pressan
Í gær
Þessi merki um D-vítamínskort geta sést á húðinni og fótunum
Pressan
Í gær
Börn sem læra þetta snemma á lífsleiðinni ná góðum árangri í lífinu
Pressan
Í gær

Sagt að hún væri geðveik þegar hún viðraði áhyggjur af undarlegum hljóðum á heimilinu – Síðan kom sannleikurinn í ljós

Pressan
Í gær

Byrjar þú auðveldlega að gráta? – Þetta þýðir það að sögn sálfræðings

Pressan
Í gær
Evrópa er nú stærsti vopnainnflytjandi heims
Pressan
Í gær

Með biblíuna undir handleggnum ætla Demókratar að gera það ómögulega í Texas

Pressan
Í gær
98% kvenna finnst karlar með þetta áhugamál vera þeir mest aðlaðandi
Pressan
Í gær
Fall Pútíns gæti verið nær en flestir vænta
Pressan
Í gær

Raunveruleikastjarna ákærður fyrir barnaníð – Viðurkenndi að hafa ekki haft góðan ásetning

Pressan
Í gær

Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“

Pressan
Í gær
Bjóða ökumönnum 25.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn í 5 ár
Pressan
Í gær
Norður-Kóreu maraþoninu aflýst af dularfullum ástæðum – „Fáum líklega aldrei að vita ástæðuna“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf

Pressan
Fyrir 2 dögum
Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna áttu ekki að drekka vatn áður en þú ferð í háttinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af
Pressan
Fyrir 2 dögum

Trump er með „dómsdagsflugvélina“ tilbúna

Pressan
Fyrir 2 dögum

Spaugileg mistök hjá verslun einni – Settu „hurðarhandföng“ í sýningargluggann

Pressan
Fyrir 2 dögum
Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta gerist í heilanum ef þú hvílir snjallsímann í tvær vikur

Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta áttu aldrei að spyrja gervigreind um
Pressan
Fyrir 2 dögum
Átta ára drengur myrtur og brenndur – Stjúpmóðirin ákærð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hefur þú tekið eftir svörtu blettunum á framrúðunni? – Þeir gegna mikilvægu hlutverki

Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega

Pressan
Fyrir 2 dögum
Orðrómarnir færast í aukana – Ætla Rússar að láta til skara skríða í Eistlandi?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur