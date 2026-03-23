„Ég var alltaf að detta í fríinu með strákunum á Ibiza“ – Greindur með sjúkdóm við heimkomu

Tuttugu og sex ára gamall maður greindist með MS-sjúkdóminn eftir að hafa átt við sjónvandamál að stríða og verið stöðugt að detta í fríi með vinum á Ibiza.
George Mckinty, frá Barry í Vale of Glamorgan, segir í viðtali við BBC að sjúkdómurinn hafi eyðilagt félagslíf hans og valdið því að hann glímdi við eigin sjálfsmynd. Hann segist viðhalda heilbrigðum lífsstíl með því að æfa í ræktinni og að ganga með hundana sína tvo bjargi geðheilsunni.
Hann segir pirrandi einkenni sjúkdómsins þau að hann er að vakna fimm sinnum á nóttu til að pissa og hefur í huga að greiða einkaaðila fyrir meðferð til að fá Botox í þvagblöðruna til að leysa vandamálið vegna biðlista hjá breska heilbrigðiskerfinu.
„Það ætti vonandi að róa þetta niður og ég get sofið almennilega,“ segir George sem starfar sem viðskiptastjóri fyrirtækja í fjármálatækni. Hann byrjaði að taka eftir því að hann „gæti ekki séð almennilega með öðru auganu“ þegar hann var að æfa í ágúst 2021. Þegar hann huldi vinstra augað áttaði hann sig á því að hann hafði misst um 80% af sjóninni í hægra auganu og hafði alvarlega tvísýni sem hafði áhrif á dýptarskynjun hans.
Seinna komst hann að því að sjóntruflanirnar voru vegna tímabundinnar versnunar á MS-einkennum, sem hann upplifði einnig í fríi á Ibiza með vinum þremur vikum síðar.
George, sem er nú þrítugur, sagði að hann hefði dottið nokkrum sinnum í fríinu og taldi það upphaflega vera vegna þess að sjónvandamál hans hefðu haft áhrif á dýptarskynjun hans. En hann óttaðist að eitthvað alvarlegra gæti verið að gerast eftir að hafa fengið þvagblöðruvandamál, þar á meðal að þurfa að vakna nokkrum sinnum á nóttu til að pissa. Eftir að hafa farið til sjóntækjafræðings sem greindi vandamál með sjóntaug hans og vísaði honum til taugasérfræðings, fór George í segulómun og mænuástungu sem staðfesti MS-greiningu hans í mars 2022.
MS er ólæknandi sjúkdómur sem hefur áhrif á heila og mænu og veldur einkennum eins og sjónvandamálum, þreytu, klaufaskap, vöðvakrampa og þvagfæravandamálum.
„Ég átti frænda með MS sem var í hjólastól. Ég hugsaði: Ó, guð minn góður, þetta mun gerast hjá mér,“ sagði George. Hann hefur þó tekist að takast á við einkenni MS-sjúkdómsins vegna árangursríkrar meðferðar og hefur ekki fengið bakslag síðan 2021.
Eftir að George fékk greiningu hóf hann næstum strax meðferð til að hjálpa til við að stjórna einkennum sínum, sem felur í sér lyfjagjöf í æð einu sinni á sex mánaða fresti í fjórar til sex klukkustundir. George sagði að það hefði „haldið ástandi hans stöðugu allan tímann“.
Þó að meðferðin sem hann fær sé áhrifarík til að koma í veg fyrir annað bakslag, þá glímir hann enn við vandamál vegna tjóns sem þegar hefur orðið á miðtaugakerfi hans. „Ég er enn með augnvandamál í hægra auganu, þar sem ég er með tvísýni sem hefur áhrif á dýptarskynjun. Svo ég get ekki stundað margar íþróttir … sem er pirrandi,“ sagði hann.
„Það hefur áhrif félagslega, því ég elska að stunda íþróttir, vinir mínir stunda allir íþróttir, en ég get það ekki. Ég hef verið hjá sjúkraþjálfara, sem er mjög gott. Ég geri mikið af teygjum, mikið af mjaðmaæfingum, bara til að bæta hreyfigetu mína.“
George segir að vandamál með þvagblöðruna hafi verið „mest pirrandi“ þar sem hann þurfi stundum að vakna fjórum eða fimm sinnum á nóttu til að nota salernið, vandamál sem kallast næturþvaglát. Hann hefur lært að setja upp og nota þvaglegg því hann gat ekki tæmt þvagblöðruna alveg, en slíkt gæti leitt til þvagfærasýkingar. Botox getur hjálpað við þvagblöðrueinkenni, sérstaklega þvagleka og tilfinningu um brýna þörf fyrir þvaglát. Sú meðferð kemur til greina ef lyf til inntöku virka ekki.
George hefur einnig átt í erfiðleikum með áhrif sjúkdómsins á félagslíf hans og sjálfsmynd, sem hann sagði hafa tekið „gríðarlega dýfu“. Síðan hann greindist hefur hann ekki getað drukkið eða farið eins mikið út með vinum og hann gerði áður.
„Það er missir sjálfsmyndar, það er versta áskorunin í heildina,“ sagði hann. „Þú verður að verða öruggur með að segja nei. Fólk segir við mig að láta sjúkdóminn ekki stjórna lífi mínu, en það gerir það. Fyrst hafði greiningin töluverð áhrif á sjálfstraust mitt. Það eru liðin fjögur ár, og ég myndi segja að þetta ár séárið sem mér byrjaði að líða betur andlega. Ég meina, MS hefur áhrif á limbíska kerfið þitt, sem stjórnar tilfinningum þínum. Kannski það haft áhrif, ég veit það ekki. Kannski er það bara vegna þess að ég er með ólæknandi sjúkdóm.“
George sagði að eitt sem hefði virkilega hjálpað honum að takast á við MS-sjúkdóminn, bæði andlega og líkamlega, væri að æfa í ræktinni þrisvar til fjórum sinnum í viku.
„Það heldur mér geðheilbrigðum, heldur huganum rólegum,“ sagði hann. „Hlutir eins og næring og þolþjálfun, ég á tvo hunda sem ég geng með á hverjum einasta degi, ég reyni að taka 12.000 skref á dag… Ég held að þessir hlutir hjálpi til við að viðhalda stöðugu dópamínmagni.“