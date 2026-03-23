Mánudagur 23.mars 2026

„Ég klúðraði þessu“ – Hljóðupptaka varpar ljósi á hið hörmulega slys

Mánudaginn 23. mars 2026 12:30

Fremri hluti vélarinnar var illa farinn. Mynd/Getty

Tveir flugmenn létust og margir slösuðust þegar farþegaþota lenti í árekstri við slökkvibifreið á flugbraut LaGuardia-flugvallar í New York seint í gærkvöldi.

Rannsókn á tildrögum slyssins stendur yfir en tilkynning um það barst klukkan 23:40 að staðartíma.

Samkvæmt upplýsingum frá talsmönnum flugyfirvalda var flugvélin, sem var á leið frá Montreal, að koma inn til lendingar þegar hún lenti á slökkvi- og björgunarbifreið sem hafði fengið heimild flugturns til að fara yfir flugbraut á vellinum.

Á hljóðupptöku úr flugturni vallarins heyrist þegar flugumferðarstjórar reyndu í örvæntingu að stöðva ökutækið rétt fyrir áreksturinn. „Bíll 1, stoppaðu, stoppaðu, stoppaðu!,” heyrist flugumferðarstjóri segja samkvæmt frétt NBC.

Eftir áreksturinn sagði flugumferðarstjórinn að hann hefði brugðist þar sem hann var að fást við annað neyðartilvik á sama tíma. „Ég klúðraði þessu,“ sagði hann.

Flugvélin sem lenti í árekstrinum er af gerðinni Bombardier CRJ-900 og starfaði fyrir hönd Air Canada í rekstri svæðisflugfélagsins Jazz Aviation. 76 farþegar og áhafnarmeðlimir voru um borð í vélinni. Auk flugmannanna tveggja sem létust var 41 fluttur á sjúkrahús með áverka af ýmsum toga.

Myndir frá vettvangi sýna að framhluti vélarinnar skemmdist verulega í árekstrinum og að slökkvibifreiðin valt á hliðina. Viðbragðsáætlanir voru virkjaðar samstundis og fjöldi sjúkra- og björgunarsveita var sendur á flugbrautina.

Bandaríska flugmálastjórnin tilkynnti í kjölfarið um tímabundið stöðvun flugferða á flugvellinum, sem leiddi til lokunar hans skömmu fyrir miðnætti. Nefnd á vegum samgönguyfirvalda hefur hafið rannsókn á slysinu og vinnur nú að því að skýra atburðarásina.

