Sunnudagur 22.mars 2026

Þessi merki um D-vítamínskort geta sést á húðinni og fótunum

Sunnudaginn 22. mars 2026 17:30

D-vítamín er eitt af mörgum nauðsynlegum vítamínum.

D-vítamín, sem stundum er nefnt sólskinsvítamínið, er líkama okkar mjög mikilvægt. Það gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að heilbrigði beinanna og einnig fyrir ónæmiskerfið sem og almennt heilbrigði okkar. En þrátt fyrir þetta þjáist um einn milljarður jarðarbúa af D-vítamínskorti.

D-vítamínskortur getur komið í ljós á margvíslegan hátt, sérstaklega á húðinni og fótunum. Það sem þú telur kannski vera ósköp venjulegan kláða getur í raun verið merki um D-vítamínskort. Það getur því skipt sköpum að þekkja þessi einkenni.

Eftir því sem segir í umfjöllun Times of India geta eftirfarandi einkenni sést á bæði húðinni og fótunum:

Sár gróa hægt – Manneskja, sem þjáist af D-vítamínskorti, getur lent í því að sár eru lengur að gróa en venjulega. Ástæðan er að D-vítamín leikur lykilhlutverk í endurnýjun frumnanna og þegar kemur að því að sár grói. Rannsóknir hafa sýnt að vítamínið eykur framleiðslu efna sem eru nauðsynleg fyrir myndun nýrrar húðar.

Ef sprungur, sár eða rispur eru langvarandi eða sýking kemst auðveldlega í þær, þá getur ástæðan verið D-vítamínskortur.

Kláði í húðinni – Viðvarandi kláði, sem þú heldur kannski að krem eða áburður valdi, getur verið af völdum D-vítamínskorts. Eitt algengasta merkið um D-vítamínskort er þurr húð og kláði. D-vítamín hjálpar húðinni að viðhalda sterkri vörn, tryggir rétt rakastig og veitir vernd gegn kláða og pirringi.

Þegar magn D-vítamíns minnkar verður húðin oft gróf, flagnar og líkurnar á til dæmis exemi aukast. Rannsóknir hafa sýnt að D-vítamínskortur veikir getu húðarinnar til að gera við sjálfa sig og gerir húðina þynnri og þurrari.

Föl eða mött húð – D-vítamínskortur getur einnig komið fram við að húðin verður mött eða föl. Vítamínið skiptir miklu máli þegar kemur að því að viðhalda heilbrigðum húðlit og framleiðslu melatóníns sem hefur áhrif á húðlitinn og útgeislun.

Það fer oft lítið fyrir þessu einkenni en það getur verið meira áberandi hjá fólki sem kemst lítið í tæri við sólarljós og hjá fólki með dökka húð.

Verkir í fótum – Ef þú átt erfitt með að ganga upp stiga eða standa upp úr stól, þá gæti verið kominn tími til að kanna D-vítamínmagnið. Alvarlegur skortur getur komið fram í beinverkjum, veikburða vöðvum og í versta tilfelli sem beinaflögun.

Veikburða vöðvar gera fólki erfitt fyrir við að hreyfa sig eðlilega og verkir, sérstaklega þegar þrýst er á sköflunginn, eru algengir að sögn Times of India.

Mikill sviti – Eitt af einkennum D-vítamínskorts getur verið að fólk svitnar mikið, sérstaklega á höfðinu og í andlitinu. D-vítamín kemur við sögu við stjórn svitakirtlanna og skortur á því getur rannsakað jafnvæginu.

Það er auðvitað ekkert óeðlilegt við að svitna en mikill eða óútskýrður sviti, sérstaklega í köldu umhverfi, getur verið merki um D-vítamínskort. Þetta á sérstaklega við ef mikill sviti gerir vart við sig samhliða öðrum einkennum D-vítamínskorts.

