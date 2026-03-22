Stephen Hawking með dökka spá áður en hann lést – Gæti orðið heimsendir

Hawking var heimsþekktur fyrir vinnu sína við að leysa ráðgátur alheimsins, meðal annars um svarthol og heimsfræði.
Eftir því sem árin liðu ræddi hann meira og meira um það sem hann taldi ógna framtíð mannkynsins. Að hans sögn er það ekki eitthvað sem er í fjarlægri framtíð, heldur eitthvað sem þarf að taka mjög alvarlega. Newsner skýrir frá þessu.
Ein athyglisverðasta aðvörun hans snýst um mikla fólksfjölgun og orkunotkun. Ef þessi þróun heldur áfram óbreytt, taldi hann að álagið á jörðina verði svo mikið að það muni að lokum hafa hörmulegar afleiðingar.
Á tækniráðstefnu í Kína 2017 ræddi Hawking um sviðsmynd sem fékk marga til að opna augun. „Þessi mikla fólksfjölgun getur ekki haldið svona áfram inn í næsta árþúsund. Árið 2600 mun fólk standa öxl við öxl og orkunotkunin mun láta jörðina vera rauðglóandi. Þetta er ekki sjálfbært,“ sagði hann.
Með þessu var hann að benda á að ef mannkynið breytir ekki um stefnu, geti jörðin, þegar horft er langt fram í tímann, orðið óbyggileg.
Í allra svörtustu spá sinni sá hann fyrir sér að jörðin gæti endað sem „risastór logandi hnöttur“.
Hann benti einnig á aðrar hættur en loftslagsmálin og auðlindanotkun. Hann varaði við hættunni á kjarnorkustríði, heimsfaröldrum og hraðri þróun gervigreindar. Hann sagði þetta vera þætti sem gætu í versta falli valdið mikilli eyðileggingu.