fbpx
Stephen Hawking með dökka spá áður en hann lést – Gæti orðið heimsendir

Sunnudaginn 22. mars 2026 20:30

Stephen Hawking. Mynd/NASA

Hinn heimsþekkti eðlisfræðingur Stephen Hawking setti fram dökka spá um framtíð jarðarinnar áður en hann lést 2018. Hann taldi að þróunin hér á jörðinni gæti haft dramatískar afleiðingar ef þær halda áfram á óbreyttum hraða.

Hawking var heimsþekktur fyrir vinnu sína við að leysa ráðgátur alheimsins, meðal annars um svarthol og heimsfræði.

Eftir því sem árin liðu ræddi hann meira og meira um það sem hann taldi ógna framtíð mannkynsins. Að hans sögn er það ekki eitthvað sem er í fjarlægri framtíð, heldur eitthvað sem þarf að taka mjög alvarlega. Newsner skýrir frá þessu.

Ein athyglisverðasta aðvörun hans snýst um mikla fólksfjölgun og orkunotkun. Ef þessi þróun heldur áfram óbreytt, taldi hann að álagið á jörðina verði svo mikið að það muni að lokum hafa hörmulegar afleiðingar.

Á tækniráðstefnu í Kína 2017 ræddi Hawking um sviðsmynd sem fékk marga til að opna augun. „Þessi mikla fólksfjölgun getur ekki haldið svona áfram inn í næsta árþúsund. Árið 2600 mun fólk standa öxl við öxl og orkunotkunin mun láta jörðina vera rauðglóandi. Þetta er ekki sjálfbært,“ sagði hann.

Með þessu var hann að benda á að ef mannkynið breytir ekki um stefnu, geti jörðin, þegar horft er langt fram í tímann, orðið óbyggileg.

Í allra svörtustu spá sinni sá hann fyrir sér að jörðin gæti endað sem „risastór logandi hnöttur“.

Hann benti einnig á aðrar hættur en loftslagsmálin og auðlindanotkun. Hann varaði við hættunni á kjarnorkustríði, heimsfaröldrum og hraðri þróun gervigreindar. Hann sagði þetta vera þætti sem gætu í versta falli valdið mikilli eyðileggingu.

Með biblíuna undir handleggnum ætla Demókratar að gera það ómögulega í Texas
Raunveruleikastjarna ákærður fyrir barnaníð – Viðurkenndi að hafa ekki haft góðan ásetning
Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“
Norður-Kóreu maraþoninu aflýst af dularfullum ástæðum – „Fáum líklega aldrei að vita ástæðuna“
Þess vegna áttu ekki að drekka vatn áður en þú ferð í háttinn
Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af
Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas
Hefur þú tekið eftir svörtu blettunum á framrúðunni? – Þeir gegna mikilvægu hlutverki
Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega
Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur
Dularfull veðmál í kringum drápið á Khameini og ránið á Maduro – Græddu þeir milljónir á innherjaupplýsingum?
Forstjóri Netflix sagðist neita símtölum við Markle nema lögmaður sé viðstaddur
