Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið

Baba Vang er oft nefnd „Nostradamus Balkanríkjanna“. Hún var blind og bjó við mikla fátækt. Margir leggja trú á spádóma hennar og telja hana hafa spáð rétt fyrir um margt.
Hún er meðal annars sögð hafa spáð fyrir um þriðju heimsstyrjöldina, alþjóðlegar krísur og öfgakennda atburði.
Mirror segir að meðal óhugnanlegustu spádóma hennar sé að stór alþjóðleg deila geti komið upp á þessu ári og að mörg stórveldi séu aðilar að henni.
Mirror segir að túlkun á spádómum Baba Vanga feli meðal annars í sér að stórt stríð brjótist út og breiðist út til margra heimsálfa og valdi löngu tímabili með pólitískum óstöðugleika og spennu á alþjóðavettvangi. Segir Mirror að þessi spádómur hafi fengið mikla athygli að undanförnu í tengslum við hina miklu spennu sem ríkir á alþjóðavettvangi.
Ein af þeim túlkunum á spádómum Vanga, sem mest er rædd núna, er að Kína, Rússland og Bandaríkin verði viðriðin krísu. Telja sumir að þetta megi túlka sem svo að Kína innlimi Taívan og að til beinna átaka komi á milli Bandaríkjanna og Rússlands sem muni auka spennu á alþjóðavettvangi enn frekar.
Vanga er einnig sögð hafa spáð fyrir um efnahagslegt umrót og túlka sumir þessa spá sem svo að alþjóðleg fjármálakreppa skelli á eða djúp efnahagslægð. Þetta gæti valdið óróleika á fjármálamörkuðum, hárri verðbólgu og efnahagserfiðleikum í mörgum ríkjum.
Hún er einnig sögð hafa sett fram spádóm um rússnesk stjórnmál á árinu. Er hún sögð hafa spáð fyrir um að nýr leiðtogi stígi fram á sjónarsviðið í kringum 2026, manneskja sem muni hafa mikil áhrif í alþjóðlegum stjórnmálum.