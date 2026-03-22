Sunnudagur 22.mars 2026

Sérfræðingur segir þessar reglur afgerandi fyrir gott hjónaband

Sunnudaginn 22. mars 2026 21:00

Það er dagljóst að sterk ástarsamband/hjónaband krefst uppbyggingar og meðvitaðra ákvarðana. Reynsla sýnir að heilbrigt samband verður ekki til af tilviljun einni saman, það byggist á samningum, kerfum og vilja til að þróast saman.

Pör, sem tekst best upp í samböndum sínum, gera oft það sama fyrir hvort annað án þess að hika. CNBC segir að sex reglur geti átt sinn þátt í að stuðla að sátt og ef allir fylgi þeim, þá geti það aukið líkurnar á að fólk upplifi meiri hamingju en aðrir.

Verkefnunum er deilt eftir hæfileikum – ekki kyni – Í nútímasamböndum ber oft á mótsögnum: Reiknað er með að karlinn sjái fyrir fjölskyldunni en hann á samtímis að sjá um helminginn af húsverkunum, án þess að fá endilega viðurkenningu fyrir það. Til að forðast ójafnvægi í húsverkunum er mikilvægt að skipta þeim eftir hæfileikum, áhuga og markmiðum, ekki eftir hefðbundnum kynjahlutverkum.

Þau styðja starfsframa markmið hvors annars – Í ástarsambandi geta hlutverkin skipst á milli þess að vera „garðyrkjumaður“ og „rós“. Garðyrkjumaðurinn tryggir ró og stöðugleika á heimilinu þannig að rósin geta blómstrað á framabrautinni. Með því að styðja markmið hvors annars á meðvitaðan hátt, geta pör forðast leyndan biturleika sem getur komið upp þegar það er alltaf sami aðilinn sem verður að færa fórnir.

Reglulegir fjölskyldufundir – Eins og hjá fyrirtækjum geta vikulegir fundir verið afgerandi til að viðhalda heilbrigðu samstarfi. Komið ykkur saman um tíma til að fara saman yfir tímaáætlanir, fjárhagsleg markmið og ábyrgð. Það er hægt að fara yfir árið einu sinni á ári og um leið er hægt að ákveða sameiginleg markmið fyrir árið og endurnýja skuldbindinguna í sambandinu.

Búið til kerfi sem gera ykkur auðveldara fyrir við að ná árangri – Gott samband á ekki að vera háð sífelldri fyrirhöfn. Góð kerfi geta gert ykkur auðveldara fyrir við að taka rétta ákvörðun. Dæmi um þetta geta verið samningur um sjálfvirkan sparnað, að forðast öpp sem bjóða upp á skyndikaup.

Samtöl um hversdaginn – Skipulag varðandi fjármál og húsverk veitir svigrúm til nærveru. Að deila upplifunum hversdagsins án truflana, styrkir sambandið. Einföld aðferð er „rós, þyrni og toppur“. Rós er hápunktur dagsins, þyrni er áskorun og toppurinn er aðgerð sem styrkir framtíðina.

Standið við loforðin – Traust er hornsteinninn þegar kemur að fjármálum og praktískum verkefnum. Þegar ekki er staðið við samninga, getur það valdið pirringi og til langs tíma þróast yfir í fyrirlitningu. Að standa við loforð um fjármál, húsverk eða smærri verkefni á þátt í að viðhalda virðingu og samheldni.

Það er mikilvægt að muna að sterkt sambands snýst ekki um heppni. Það næst með því að hafa sameiginleg markmið, vera samkvæm sjálfu sér þegar kemur að því að gera hluti og vilji til að þroskast saman.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Sérfræðingur segir þessar reglur afgerandi fyrir gott hjónaband
Pressan
Fyrir 30 mínútum
Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Sérfræðingar eru hreinskilnir – Svona lengi eiga samfarir að vara að meðaltali
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Stephen Hawking með dökka spá áður en hann lést – Gæti orðið heimsendir
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Fengu allar tölur réttar í lottóinu og töldu sig hafa unnið 6,2 milljarða – Fengu ekki einn eyri
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Öryggismálasérfræðingur segir að heimsbyggðin þurfi að búa sig undir óhugsandi martröð
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Þessi merki um D-vítamínskort geta sést á húðinni og fótunum
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Börn sem læra þetta snemma á lífsleiðinni ná góðum árangri í lífinu

Mest lesið

Gróflega misboðið yfir brandara og söngatriði hjá Gísla Marteini á föstudaginn – „Þetta er alls ekki fyndið. Í alvöru“
98% kvenna finnst karlar með þetta áhugamál vera þeir mest aðlaðandi
Fall Pútíns gæti verið nær en flestir vænta
Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“
Bjóða ökumönnum 25.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn í 5 ár

Nýlegt

Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Byrjar þú auðveldlega að gráta? – Þetta þýðir það að sögn sálfræðings
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Vaknaði við vondan draum í Airbnb-íbúð í Reykjavík og gagnrýnir viðbrögð eigandans
Borgarstjórinn brjálaður út í tónlistarkonuna – „Þessi unga kona mun aldrei fá að stíga á stokk“ 
Gleði á Vinnustofu Kjarval: Hilma fagnaði málflutningsréttindum
Boða stórtíðindi af Hlíðarenda á næstu dögum – „Það er búið að dobbla okkur í að taka upp auglýsingu“
Fáskrúðsfjarðargöngum lokað eftir bílveltu
Njósnamálið afhjúpaði ófullnægjandi vistun viðkvæmra gagna hjá lögreglu
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Evrópa er nú stærsti vopnainnflytjandi heims
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum

Með biblíuna undir handleggnum ætla Demókratar að gera það ómögulega í Texas

Með biblíuna undir handleggnum ætla Demókratar að gera það ómögulega í Texas
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
98% kvenna finnst karlar með þetta áhugamál vera þeir mest aðlaðandi
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Fall Pútíns gæti verið nær en flestir vænta
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum

Raunveruleikastjarna ákærður fyrir barnaníð – Viðurkenndi að hafa ekki haft góðan ásetning

Raunveruleikastjarna ákærður fyrir barnaníð – Viðurkenndi að hafa ekki haft góðan ásetning
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum

Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“

Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Bjóða ökumönnum 25.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn í 5 ár
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum

Norður-Kóreu maraþoninu aflýst af dularfullum ástæðum – „Fáum líklega aldrei að vita ástæðuna“

Norður-Kóreu maraþoninu aflýst af dularfullum ástæðum – „Fáum líklega aldrei að vita ástæðuna“
Pressan
Í gær
Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Pressan
Í gær
Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Pressan
Í gær

Þess vegna áttu ekki að drekka vatn áður en þú ferð í háttinn

Þess vegna áttu ekki að drekka vatn áður en þú ferð í háttinn
Pressan
Í gær

Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af

Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af
Pressan
Í gær
Trump er með „dómsdagsflugvélina“ tilbúna
Pressan
Í gær
Spaugileg mistök hjá verslun einni – Settu „hurðarhandföng“ í sýningargluggann
Pressan
Í gær

Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas

Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas
Pressan
Í gær
Þetta gerist í heilanum ef þú hvílir snjallsímann í tvær vikur
Pressan
Í gær
Þetta áttu aldrei að spyrja gervigreind um
Pressan
Í gær
Átta ára drengur myrtur og brenndur – Stjúpmóðirin ákærð
Pressan
Í gær

Hefur þú tekið eftir svörtu blettunum á framrúðunni? – Þeir gegna mikilvægu hlutverki

Hefur þú tekið eftir svörtu blettunum á framrúðunni? – Þeir gegna mikilvægu hlutverki
Pressan
Í gær

Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega

Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega
Pressan
Í gær
Orðrómarnir færast í aukana – Ætla Rússar að láta til skara skríða í Eistlandi?
Pressan
Í gær

Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur

Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur
Pressan
Í gær
Flugfélag ætlar að vísa farþegum frá borði ef þeir nota ekki heyrnartól
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kom dómsalnum í opna skjöldu þegar hún játaði hvað hún gerði foreldrum sínum fyrir 15 árum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Dularfull veðmál í kringum drápið á Khameini og ránið á Maduro – Græddu þeir milljónir á innherjaupplýsingum?

Dularfull veðmál í kringum drápið á Khameini og ránið á Maduro – Græddu þeir milljónir á innherjaupplýsingum?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Forstjóri Netflix sagðist neita símtölum við Markle nema lögmaður sé viðstaddur

Forstjóri Netflix sagðist neita símtölum við Markle nema lögmaður sé viðstaddur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ungi maðurinn sem hvarf í Barcelona fannst látinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ákærð fyrir morð eftir að hafa tekið lyf sem framkallaði fósturlát