Sagt að hún væri geðveik þegar hún viðraði áhyggjur af undarlegum hljóðum á heimilinu – Síðan kom sannleikurinn í ljós

Móðir nokkur í Kent endaði á að fara á geðrofslyf eftir að allir í kringum hana kölluðu hana geðveika þegar hún kvartaði undan dularfullum atburðum á heimili hennar.
Þetta átti sér stað fyrir nokkrum árum síðan og hófst þegar Chloe, sem í dag er 31 árs, bjó í Hún tók þá eftir því að hlerinn að háaloftinu væri opinn en sjálf kannaðist hún ekki við að hafa opnað hann. Chloe fannst þetta undarlegt en reyndi að leiða þetta hjá sér. Síðan þegar hún hélt áfram að horfa á sjónvarpið fannst henni eins og einhver væri að horfa á hana frá háaloftinu.
Síðan fór hún að taka eftir undarlegum hljóðum, eins og einhver væri að ganga um háaloftið. Fór hún þá að velta því fyrir sér hvort einhver væri búsettur á háaloftinu en vinkona hennar, sem bjó í kjallaranum, fullvissaði hana um að ekkert slíkt væri í gangi. Hún væri bara að ímynda sér þetta. Hún ráðfærði sig við vini og vandamenn og fékk þar sömu svörin, Chloe væri ímyndunarveik en hún hafði áður glímt við kvíða og áfallastreitu. Sökum áfallastreitunnar átti hún til að fá hljóðofskynjanir svo fólkið í kringum hana tók því ekki alvarlega þegar hún fór að lýsa furðuhljóðunum sem hún heyrði heima hjá sér.
Á endanum varð Chloe sjálf sannfærð um að hún væri eitthvað veik. Hún var hætt að þora að gista heima hjá sér enda óttaðist hún um öryggi sitt og 2 ára dóttur sinnar. Þá ákváðu vinir hennar að grípa inn í aðstæður, sögðu henni að þetta gengi ekki lengur og að hún yrði að leita til læknis.
„Ég fór að hugsa með mér að kannski væri þetta ekki rétt hjá mér. Kannski þyrfti ég að hitta lækni. Þegar ég fór til læknis sagði ég honum: Ég held að einhver sé uppi á lofti og að það sé fólk að koma og fara á heimili mínu. Ég virkilega trúði því.“
Læknirinn skrifaði upp á geðrofslyf sem eru gefin við geðklofa, geðhvörfum og alvarlegu þunglyndi. Chloe segir að lyfin hafi gert hana að uppvakningi, hún varð skugginn af sjálfri sér.
Eftir að hafa tekið lyfin í um tvo mánuði varð henni ljóst að hún væri hreint ekki klikkuð, en þá opnaðist hlerinn að loftinu beint fyrir framan hana og maður birtist fyrir framan hana.
„Hann starði á mig svo ég hljóp niður til vinkonu minnar öskrandi á hjálp. Hún sagði bara: Slakaðu á, en ég var komin með nóg. Ég hafði séð hann. Ég var á geðrofslyfjum og ég var í alvörunni að sjá hann. Ef þetta væri bara í hausnum á mér, hvers vegna væri ég enn að sjá ofsjónir?“
Chloe hringdi á lögregluna sem mætti á vettvang og fór upp á loftið. Þar kom á daginn að þessi ókunnugi maður hafði gert sig heimakominn á loftinu. Áður en þetta kom allt í ljós hafði Chloe líka leitað til nágrannans í íbúðinni við hlið hennar. Sá fullyrti að engin hljóð væru að heyrast frá háaloftinu og að þetta væri bara ímyndum. Eftir að sannleikurinn kom í ljós kom á daginn að þessi nágranni vissi vel að það væri maður búinn að hreiðra um sig uppi á lofti, enda vinur hans.
Chloe segir við miðilinn LBC að það hefði sparað henni mikla streitu hefði einhver vinur hennar kíkt upp á loft fyrir hana í stað þess að afskrifa áhyggjur hennar sem geðveiki.