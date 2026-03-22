Öryggismálasérfræðingur segir að heimsbyggðin þurfi að búa sig undir óhugsandi martröð

Það var 1956 sem stórveldin Bretland og Frakkland sigruðu í baráttunni um Súesskurðinn. Egypski herinn var sigraður eftir að forseti landsins hafði hótað að þjóðnýta skurðinn sem var aðalflutningsleiðin fyrir olíu frá Miðausturlöndum.
En þrátt fyrir sigurinn endaði málið sem risastórt sjálfsmark fyrir Breta og Frakka.
Lokað var fyrir olíuflutninga um skurðinn mánuðum saman og það varð til þess að fjármálakreppa skall á og hún varð til þess að stemmningin á alþjóðavettvangi snerist gegn ríkjunum tveimur og styrkti áhrif Sovétríkjanna í heimshlutanum eftir að Egyptar tóku Moskvuvaldinu fagnandi sem vini arabaríkja.
Það má því velta fyrir sér hvort stríð Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran verði Súesstund Donald Trump?
Orðræðan er hörð, bæði frá Bandaríkjunum og Íran, og hætt er við að Hormússund verði lokað lengi en það kemur sér mjög illa því þar fer fjórðungur af olíuflutningum heimsbyggðarinnar um.
Robert McNally, sérfræðingur í orkumálum og fyrrum yfirmaður alþjóðaorkumála hjá bandaríska þjóðaröryggisráðinu, segir að Íranir ráði yfir hraðbátum, drónum og flugskeytum sem þeir geta notað til að ráðast á skip sem sigla um sundið. Hann líkti þessu við leik þar sem mörg þúsund skotmörk sigla um sundið og Íranar bíða eftir þeim á ströndinni og ráðast á þau.
Hann benti á að í apríl á síðasta ári hafi Trump láti sprengjum rigna yfir Húta í Jemen í 52 daga en samt sem áður hafi Bab al sundið, sem er við innsiglinguna í Rauða hafið, var lokað allan þennan tíma. Að lokum hafi Trump neyðst til að semja um vopnahlé og rétt sé að hafa í huga að Hútarnir standi Írönum langt að baki hvað varðar vopnabúr og lengd strandlengjunnar.
Á ráðstefnu, sem bandaríska hugveitan Jinsa stóð fyrir, sagði McNally að af þessum sökum verði heimsbyggðin að undirbúa sig undir martröð, sem þótti óhugsandi þar til fyrir skömmu. „Ég vil ekki mála skrattann á vegginn en ég held ekki að Hormússund verði opnað á næstunni.“
Ef þetta gengur eftir, mun olíuverðið halda áfram að hækka sagði McNally og sagði að heimsbyggðin verði að búa sig undir 20% minna framboð af olíu.