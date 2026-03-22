Norður-Kóreu maraþoninu aflýst af dularfullum ástæðum – „Fáum líklega aldrei að vita ástæðuna“

The Independent skýrir frá þessu og hefur eftir talsmanni Koryo Tours, sem er ferðaskrifstofa í Peking í eigu Breta, að bréf hafi borist frá norðurkóreska íþróttasambandinu um að maraþoninu, sem átti að fara fram 5. apríl, hafi verið aflýst. Í bréfinu segir aðeins að maraþoninu hafi verið aflýst „af einhverjum ástæðum“.
Simon Cockerell, forstjóri fyrirtækis sem er alþjóðlegur aðili að hlaupinu, sagði í samtali við The Independent að heimsbyggðin fái líklega aldrei að vita ástæðuna fyrir því að hlaupinu var aflýst. „Því miður ganga hlutirnir þannig fyrir sig hér að raunverulegar upplýsingar eru oft ófáanlegar og oft ekki til, þannig að við verðum að sætta okkur við að fá líklega aldrei að vita ástæðuna,“ sagði hann.