Með biblíuna undir handleggnum ætla Demókratar að gera það ómögulega í Texas

Hann notar biblíuna til að ræða um fátækt, skuldir og umhyggju fyrir ókunnugu fólki.
„Jesús hefði getað sagt við okkur að við eigum að elska nánustu fjölskyldumeðlimi okkar eða nána vini. En hann sagði okkur að við eigum að elska nágranna okkar. Það er í eðli sínu svolítið opinbert,“ er meðal þess sem hann hefur sagt á kosningaferðalögum sínum.
Repúblikanar ráða lögum og lofum í Texas en Talarico er samt sem áður ætlað að takast á hendur verkefni sem virðist útilokað að geti heppnast. Að Demókratar nái aftur völdum og tryggi sér mikilvægt öldungadeildarþingsæti í ríkinu.
Þegar Demókratar kusu hann sem frambjóðanda sinn í þingkosningunum í nóvember næstkomandi, gat það lyktað af tilraun til velja þann frambjóðanda sem er næst miðju stjórnmálanna. Sá frambjóðandi á mestu möguleikana á að fá suma af kjósendum Donald Trump til að skipta um skoðun.
Talarico talar sjaldan um Trump. Hann talar meira um muninn á þeim sem eiga mest og þeim sem eiga minnst.
Ef kíkt er bak við stefnu Talarico og tilvitnana í guðspjöllin, þá er hann mun framsæknari. Það gæti orðið hans stærsti veikleiki þegar kosið verður til þings í nóvember.
Talarico er 35 ára og fæddist í Texas. Hann er fyrrum kennari og menntaður prestur í mótmælendakirkjunni. Hann fléttar framsækni sinni saman við kristna trú sína.
„Hinn raunverulegu átök hér í landinu eru ekki vinstri vængurinn á móti hægri vængnum. Það er efsta lagið á móti því neðsta,“ sagði hann nýlega í Austin í Texas.
Talarico berst gegn milljarðamæringum og valdaelítunni sem hann telur kljúfa þjóðina um leið og hún tekur peninga úr skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu og lækkar skatta sjálfs síns.
Hann er ekkert að skafa utan af hlutunum og segir einfaldlega: „Það eru hinir ofurríku sem eru þeir slæmu.“
Repúblikanar hafa tvinnað kristindóminn saman við þjóðernishyggju og menningarbaráttu en Talarico reynir að tengja hann við félagslegt réttlæti.