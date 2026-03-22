fbpx
Sunnudagur 22.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Fengu allar tölur réttar í lottóinu og töldu sig hafa unnið 6,2 milljarða – Fengu ekki einn eyri

Sunnudaginn 22. mars 2026 18:30

Myndin tengist fréttinni ekki beint.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ímyndaðu þér tilfinninguna: Þú kíkir á Lottó-appið þitt og sérð tölurnar í nýjasta útdrættinum og veist um leið að þú ert með allar tölurnar réttar. Svo sérðu að vinningsupphæðin er 6,2 milljarðar. Það hafa nú verið minni tilefni til að gleðjast en þetta.

Þetta upplifðu bresku hjónin Edwina og David Nylan rétt fyrir jólin 2015. Þau töldu sinn villtasta draum hafa ræst og nú biði þeirra ljúft líf þar sem þau þyrftu ekki að hafa áhyggjur af fjármálunum.

Þau spiluðu alltaf sömu röðina, 01, 02, 04, 19, 28 og 41. Þegar tölurnar voru dregnar út, sátu þau gapandi og horfðu á hvort annað.

En gleðin varði ekki lengi því þegar þau skoðuðu reikninginn sinn hjá breska lottóinu sáu þau ekkert um að þau hefðu fengið stóra vinninginn. Engar hamingjuóskir, engin staðfesting á vinningi, ekki einu sinni kvittun fyrir að þau hefðu keypt miða.

Þau voru að vonum ringluð og stressuð þegar þau hringdu í lottóið til að fá skýringu og það sem þau heyrðu frá lottóinu var þungt högg fyrir þau.

Starfsfólk lottósins staðfesti að þau hefðu reynt að kaupa miða hálftíma áður en dregið var. En kerfið hafði hafnað kaupunum.

„Þau sögðu að kaupin hefðu ekki farið í gegn því við vorum bara með 60 pence (um 100 krónur) inni á reikningnum,“ sagði Edwina í samtali við Mirror.

Hjónin höfðu reynt að millifæra peninga inn á lottó-reikninginn sinn en millifærslan mistókst án þess að þau yrðu þess vör.

Vegna jólaundirbúningsins höfðu þau verið mjög upptekin og náðu því ekki að skoða tölvupóstinn sinn til að sjá hvort þau hefðu fengið staðfestingu á millifærslunni.

Lottófyrirtækið Camelots hefur auðvitað ákveðnar reglur og þær segja að ef maður á ekki gildan miða, þá geti maður ekki unnið.

Hjónin ákváðu að taka þessu með ró: „Ég er alveg búin á því en hvað getum við gert? Við höfum spilað árum saman og þess vegna vitum við hvernig þetta virkar. Við verðum bara að vera þakklát fyrir það sem við eigum,“ sagði Edwina.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

