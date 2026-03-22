Fall Pútíns gæti verið nær en flestir vænta

En á bak við það sem virðist traust yfirborð, leynist hugsanlega óstöðugleiki sem getur orðið Pútín dýrkeyptur.
Bandarískur sérfræðingur í málefnum Rússlands telur að þróun mála í Rússlandi geti orðið til þess að dramatísk valdaskipti verði. Dagbladet skýrir frá þessu.
Það er Alexander J. Motyl, prófessor og sagnfræðingur við Rutgers Newark háskólann í Bandaríkjunum, sem telur að staða Pútíns sé ekki eins styrk og margir telja.
Í grein í vefritinu 19fortyfive skrifar hann að Rússar ættu nú þegar að undirbúa sig undir hugsanlegt fall Pútíns. „Rússland þarf að undirbúa sig undir fall Valdímír Pútíns,“ skrifar hann.
Hann segir að mörg klassísk merki um hugsanlegt valdarán séu nú þegar til staðar í Rússlandi. Hið pólitíska vald er mjög miðlægt, almenningur tekur mjög lítinn þátt í pólitík og landið er í vaxandi mæli einangrað frá umheiminum.
Hann bendir einnig á að sagan sé Pútín ekki í hag því margir sovéskir leiðtogar hafi verið drepnir, ógnað eða hraktir frá völdum. Raunar hafi fimm af sjö sovéskum leiðtogum lent í þessu.
Hann bendir einnig á valdabaráttu í Rússlandi á síðustu árum. Til dæmis þegar Yevgegny Prigoshin, leiðtogi Wagnerhópsins, tók stefnuna til Kreml 2023 með málaliða her sinn. Uppreisnin stóð stutt yfir og skömmu síðar lést Prigoshin í flugslysi.
Motyl telur að óánægjan í Rússlandi geti vaxið í takt við afleiðingar stríðsins í Úkraínu. Stríðið hefur neikvæð áhrif á rússneskt efnahagslíf, landið er einangrað á alþjóðavettvangi og það er spenna meðal yfirmanna hersins og elítunnar.
Hann bendir á að hvorki herinn, þjóðvarðliðið eða leyniþjónusturnar hafi sýnt Prigoshin mótspyrnu í skammlífri uppreisn hans. Einnig gagnrýni þjóðernissinnaðir herbloggarar reglulega hvernig Kreml tekst á við stríðið í Úkraínu. Til langs tíma litið geti óánægjan vaxið hjá olígörkum og leyniþjónustunum.
„Öll púslin í púsluspilinu liggja á borðinu. Nú er það verkefni nokkurra hugrakkra Rússa að púsla þessu saman,“ segir hann í lok greinarinnar og bendir á að alvarlegur hernaðarlegur ósigur eða áframhaldandi efnahagserfiðleikar geti tendrað þann neista sem breytir valdajafnvæginu í Rússlandi.