Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“

Robert Mueller, fyrrverandi forstjóri bandarísku alríkislögreglunnar (FBI), er látinn 81 árs að aldri. Eftir að tilkynnt var um andlátið biðu margir eftir viðbrögðum forsetans, Donalds Trump, en vitað var að honum var ekki hlýtt til Muellers.
Mueller byggði upp hryðjuverkadeild FBI eftir 11. september 2021 en í seinni tíð var hann hvað þekktastur fyrir að fara fyrir rannsókn dómsmálaráðuneytisins um meint afskipti Rússa af forsetakosningunum árið 2016. Rannsóknin vakti mikla athygli en fyrir þingnefnd tilkynnti hann árið 2019 skýrslu sína um forsetakosningarnar ekki hreinsa Trump af ásökunum um samvinnu við Rússa. Rannsóknin stóð yfir í tæp tvö ár og leiddi af sér ákærur gegn 34 einstaklingum, en sumir þeirra voru samherjar Trump.
Trump hefur kallað rannsóknina nornaveiðar og er forsetinn ekki þekktur fyrir að liggja á skoðunum sínum hvað varðar meinta óvini sína.
Trump tjáði sig um andlátið í gær þar sem hann sagði hreinlega:
„Robert Mueller var að deyja. Gott, ég er feginn að hann sé dauður. Hann getur ekki lengur valdið saklausu fólki skaða.“
Þingmenn demókrata hafa harðlega gagnrýnt forsetann fyrir þessi viðbrögð. Þingmaðurinn Sam Moulton gengur svo langt að kalla færslu forsetans viðbjóðslega og kallar hann Trump „hræðilega mannveru“.
„Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður,“ skrifaði þingmaðurinn Jason Crow og minnti á að Mueller hafi þjónað bandaríska hernum í Víetnamstríðinu á meðan Trump kom sér undan herkvaðningu.
Leiðtogi minnihlutans í öldungadeildinni, Chuck Schumer, segir að grimmd sé markmið forsetans.
„Grimmdin er tilgangurinn. Markmið Trumps er að dreifa athygli ykkar frá hækkandi bensínverði, tilgangslausu stríði hans, misbeitingu ICE og Epstein-skjölunum. Ekki gefa honum það sem hann vill og megi Robert Mueller, bandarískur landgönguliði og reyndur embættismaður, hvíla í friði.
Þingmaðurinn Dan Goldman skrifar: „Við syrgjum andlát Robert Muellers, sanns þjóns almennings, bronsstjörnuhafa úr Víetnamstríðinu, alríkissaksóknara, forstjóra FBI og óhlutdrægs sérstaks saksóknara. Samt sem áður fagnar forseti Bandaríkjanna andláti Muellers á ógeðfelldan hátt, bara því hann afhjúpaði tilraunir Trumps til að stela kosningunum árið 2016.“
Demókratar hafa eins bent á viðbrögð Repúblikana við andláti Charlie Kirk í september síðastliðnum. Þeir hafi brugðist ókvæða við færslum þar sem andláti áhrifavaldsins var fagnað. Væntanlega muni þeir sem hneyksluðust á viðbrögðunum þá bregðast illa við færslu forsetans, því annað væri hræsni.