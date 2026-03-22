Sunnudagur 22.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“

Sunnudaginn 22. mars 2026 09:21

Donald Trump Bandaríkjaforseti. Mynd/Getty

Robert Mueller, fyrrverandi forstjóri bandarísku alríkislögreglunnar (FBI), er látinn 81 árs að aldri. Eftir að tilkynnt var um andlátið biðu margir eftir viðbrögðum forsetans, Donalds Trump, en vitað var að honum var ekki hlýtt til Muellers.

Mueller byggði upp hryðjuverkadeild FBI eftir 11. september 2021 en í seinni tíð var hann hvað þekktastur fyrir að fara fyrir rannsókn dómsmálaráðuneytisins um meint afskipti Rússa af forsetakosningunum árið 2016. Rannsóknin vakti mikla athygli en fyrir þingnefnd tilkynnti hann árið 2019 skýrslu sína um forsetakosningarnar ekki hreinsa Trump af ásökunum um samvinnu við Rússa. Rannsóknin stóð yfir í tæp tvö ár og leiddi af sér ákærur gegn 34 einstaklingum, en sumir þeirra voru samherjar Trump.

Trump hefur kallað rannsóknina nornaveiðar og er forsetinn ekki þekktur fyrir að liggja á skoðunum sínum hvað varðar meinta óvini sína.

Trump tjáði sig um andlátið í gær þar sem hann sagði hreinlega:

„Robert Mueller var að deyja. Gott, ég er feginn að hann sé dauður. Hann getur ekki lengur valdið saklausu fólki skaða.“

Þingmenn demókrata hafa harðlega gagnrýnt forsetann fyrir þessi viðbrögð. Þingmaðurinn Sam Moulton gengur svo langt að kalla færslu forsetans viðbjóðslega og kallar hann Trump „hræðilega mannveru“.

„Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður,“ skrifaði þingmaðurinn Jason Crow og minnti á að Mueller hafi þjónað bandaríska hernum í Víetnamstríðinu á meðan Trump kom sér undan herkvaðningu.

Leiðtogi minnihlutans í öldungadeildinni, Chuck Schumer, segir að grimmd sé markmið forsetans.

„Grimmdin er tilgangurinn. Markmið Trumps er að dreifa athygli ykkar frá hækkandi bensínverði, tilgangslausu stríði hans, misbeitingu ICE og Epstein-skjölunum. Ekki gefa honum það sem hann vill og megi Robert Mueller, bandarískur landgönguliði og reyndur embættismaður, hvíla í friði.

Þingmaðurinn Dan Goldman skrifar: „Við syrgjum andlát Robert Muellers, sanns þjóns almennings, bronsstjörnuhafa úr Víetnamstríðinu, alríkissaksóknara, forstjóra FBI og óhlutdrægs sérstaks saksóknara. Samt sem áður fagnar forseti Bandaríkjanna andláti Muellers á ógeðfelldan hátt, bara því hann afhjúpaði tilraunir Trumps til að stela kosningunum árið 2016.“

Demókratar hafa eins bent á viðbrögð Repúblikana við andláti Charlie Kirk í september síðastliðnum. Þeir hafi brugðist ókvæða við færslum þar sem andláti áhrifavaldsins var fagnað. Væntanlega muni þeir sem hneyksluðust á viðbrögðunum þá bregðast illa við færslu forsetans, því annað væri hræsni.

 

Pressan
Rétt í þessu
Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Raunveruleikastjarna ákærður fyrir barnaníð – Viðurkenndi að hafa ekki haft góðan ásetning
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Bjóða ökumönnum 25.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn í 5 ár
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Norður-Kóreu maraþoninu aflýst af dularfullum ástæðum – „Fáum líklega aldrei að vita ástæðuna“
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Þess vegna áttu ekki að drekka vatn áður en þú ferð í háttinn
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af

Mest lesið

Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af
Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega

Vaknaði við vondan draum í Airbnb-íbúð í Reykjavík og gagnrýnir viðbrögð eigandans
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Benedikt baunar á Arnar og segir val hans skandal – „Hvenær er nóg nóg?“
Bournemouth og United skildu jöfn – Sjáðu er Maguire fékk rautt
Fagnaðarlætin fóru úr böndunum þegar Ragnar Þór fékk sendingu frá þingmanni Samfylkingarinnar
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
Ísraelar fá þunga sekt og er gert að vera með borða á næstu leikjum
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum

Þetta gerist í heilanum ef þú hvílir snjallsímann í tvær vikur

Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Þetta áttu aldrei að spyrja gervigreind um
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Átta ára drengur myrtur og brenndur – Stjúpmóðirin ákærð
Hefur þú tekið eftir svörtu blettunum á framrúðunni? – Þeir gegna mikilvægu hlutverki

Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega

Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Orðrómarnir færast í aukana – Ætla Rússar að láta til skara skríða í Eistlandi?
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum

Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur

Pressan
Í gær
Flugfélag ætlar að vísa farþegum frá borði ef þeir nota ekki heyrnartól
Pressan
Í gær
Kom dómsalnum í opna skjöldu þegar hún játaði hvað hún gerði foreldrum sínum fyrir 15 árum
Pressan
Í gær

Dularfull veðmál í kringum drápið á Khameini og ránið á Maduro – Græddu þeir milljónir á innherjaupplýsingum?

Pressan
Í gær

Forstjóri Netflix sagðist neita símtölum við Markle nema lögmaður sé viðstaddur

Pressan
Í gær
Ungi maðurinn sem hvarf í Barcelona fannst látinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ákærð fyrir morð eftir að hafa tekið lyf sem framkallaði fósturlát
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ungur glímukappi tekinn af lífi

Pressan
Fyrir 2 dögum
Hittler mætir Zielinski – „Það eina sem fólk hefur áhuga á eru nöfnin okkar“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þurfti að læra að ganga aftur eftir slys – Hitti loks viðbragðsaðilana sem björguðu henni
Pressan
Fyrir 2 dögum

Faðir fangelsaður eftir að áverkar fundust á þriggja mánaða syni hans

Hommaklám leysti 35 ára gamalt sakamál – „Ég er virkilega ánægður að þessi saga fái nú að heyrast"

Pressan
Fyrir 2 dögum
Dularfullt hvarf ungs manns í Barcelona – Hvað gerðist?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lýsti sér sem fórnarlambi eftir að hafa keypt „ónýtt" höfðingjasetur heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna

Pressan
Fyrir 3 dögum
Hvíta húsið skráir lénið Aliens.gov
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kona dæmd í fangelsi fyrir að saka tíu karla ranglega um nauðgun – Misstu vinnu og umgengni við börn sín
Pressan
Fyrir 3 dögum

Dyggur stuðningsmaður Pútíns snýst gegn honum í fordæmalausri yfirlýsingu

Komu að heimilinu ónýtu eftir ferðalag – „Ég syrgi minningarnar"

Pressan
Fyrir 3 dögum
Móðir hennar tilbað skrattann og framdi ólýsanlega hrottalegt morð – Nú deilir hún sögu sinni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þolandi nýnasistanjósnara fær afsökunarbeiðni og bætur