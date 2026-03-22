Evrópa er nú stærsti vopnainnflytjandi heims

Þetta kemur fram í skýrslu frá Sænsku friðarrannsóknarstofnuninni, Sipri. Fram kemur að Evrópuríki hafi rúmlega þrefaldað vopnainnflutning sinn frá 2021 til 2025 miðað við tímabilið frá 2016 til 2020.
Mathew George, hjá Sipri, segir í fréttatilkynningu að vopnakaup Evrópu hafi aukið fjölda vopnasendinga á heimsvísu um tíu prósent.
„Vopnasendingar til Úkraínu síðan 2022 eru augljósasta ástæðan en flest önnur Evrópuríki eru einnig farin að flytja miklu meira inn af vopnum til að auka hernaðargetu sína vegna vaxandi ógnar frá Rússlandi,“ sagði hann.
9,7% af völlum vopnasendingum á árunum 2021 til 2025 fóru til Úkraínu að sögn Sipri.
Bandaríkin voru stærsti útflytjandi vopna í heiminum en 42% allra vopnasendinga komu frá Bandaríkjunum.
Frakkland er í öðru sæti yfir vopnaútflytjendur en 9,8% af öllum vopnasendingum heimsins komu þaðan á tímabilinu og nam aukningin frá 2016-2020 tímabilinu 21%.
Það er bara í Evrópu og Norður- og Suður-Ameríku sem vopnainnflutningurinn hefur aukist. í öðrum heimshlutum dróst hann saman frá 2021-2025 miðað við 2016-2020.