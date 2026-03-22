Börn sem læra þetta snemma á lífsleiðinni ná góðum árangri í lífinu

Sunnudaginn 22. mars 2026 16:30

Það eru örugglega ekki margir sem efast um að lestur sé mikilvægur hluti af menntun og þroska barna. En ef foreldrar vilja ala upp duglegan lestrarhest, þá er ekki bara nóg að lesa góða nótt sögu.

Rannsóknir hafa sýnt að góður árangur á þessu sviði tengist ekki bara því að lesa fyrir börnin þegar þau fara upp í rúm. Þetta snýst um mörg lítil atriði alla daga. Þessi atriði móta heila barnsins.

Sérfræðingar í lesfærni og þroska barna hafa árum saman rannsakað hvernig börn verði betur læs og lesi meira.

Að geta lesið vel í grunnskóla bætir ekki bara einkunnir barnsins og faglega færni því niðurstöður rannsókna benda til að þetta sé sterkur þáttur varðandi langvarandi árangur byggðan á góðri menntun, betri vinnu og hærri launum. Allt hefst þetta með fimm einföldum atriðum frá foreldrunum.

Foreldrarnir tala við barnið þrátt fyrir að það babli bara – Áður en barnið segir fyrsta orðið, svara foreldrarnir því. Þeir túlka sérhvert hljóð sem boð um samtal. Þessi snemmbúnu samskipti styrkja grunnstoðir málsins og uppbyggingu heilans og um leið ýta þau undir djúp tilfinningaleg tengsl.

Spyrja margra spurninga og bíða eftir svari – Í staðinn fyrir að tala bara, spyrja foreldrar spurninga á borð við: „Hvað er þetta?“, eða „Sérðu hundinn?“ og bíða eftir svari frá barninu. Þetta hlé er mikilvægt, því það gefur barninu tíma til að vinna úr og svara. Það styrkir getu þess til að hugsa og á sinn þátt í að auka orðaforðann.

Þeir tala um hljóð bókstafanna, ekki bara nöfnin þeirra – Auk þess að kenna barninu að bókstafurinn „A“ heiti „A“, útskýra foreldrarnir að hann hljómar. Í eldhúsinu, búðinni eða þegar leikið er, nota foreldrarnir hvert tækifæri til að tengja bókstaf og hljóð. Það er gott að gera þetta, því þetta er mikilvægt skref við að læra að skilja orð þegar lesið er.

Þeir leika með orð – Rím, orðatiltæki og söngvar eru ekki bara skemmtilegir, heldur hjálpa þeir börnum að greina hljóðin í orði. Hljóðfræðileg meðvitund er mjög mikilvæg þegar kemur að því að læra að lesa. Þess vegna er mikilvægt að foreldrar reyni að gera orðin að leik því það þykir barninu meira spennandi.

Þeir notfæra sér lestrarmöguleikann allan daginn – Þrátt fyrir að það sé gagnlegt að lesa upphátt fyrir börnin á kvöldin, þá gera sumir foreldrar gott betur en það. Þeir taka upp bók þegar það er baðtími, í biðstofunni hjá lækninum eða á meðan matur er eldaður. Sérhvert augnablik er gott fyrir lestur, tal og til að læra ný orð.

