Bjóða ökumönnum 25.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn í 5 ár

Times of Malta segir að nú sé til skoðunar að bjóða ökumönnum allt að 25.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn í fimm ár og sleppa því að keyra í þennan tíma.
Þessi tillaga er hluti af stærri pakka sem reiknað er með að verði kynntur á næstunni. Markmiðið er að takmarka bílafjölda á vegum landsins en umferðarþunginn er orðinn ansi mikill vegna þess hversu almenn bílaeign er orðin.
Samkvæmt áætluninni verður ökumönnum boðin árlega greiðsla upp á 5.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn og sleppa því alfarið að aka bifreið. Þetta á aðeins við um fólksbifreiðar. Mótorhjól, sendibílar og aðrar tegundir ökutækja munu ekki falla undir þessa áætlun.
Ökumenn, sem vilja taka þátt í þessu, verða að hafa haft ökuskírteini í minnst sjö ár og ekið reglulega. Allir ökumenn, sem uppfylla skilyrðin, geta sótt um að vera með. Ökumenn, sem sjá síðar eftir að hafa tekið þátt og vilja fá ökuskírteinið aftur, verða að greiða sekt en upphæð henna hefur ekki enn verið ákveðin.
Í árslok 2025 voru rúmlega 445.000 skráð ökutæki í landinu, þar af voru fólksbílar 313.000 eða rúmlega 70% af heildarfjölda ökutækja. Fólksbílum fjölgaði um 20% frá 2014 til 2025.