98% kvenna finnst karlar með þetta áhugamál vera þeir mest aðlaðandi

Samkvæmt könnun sem Date Psychology gerði, þá finnst 98,2% kvenna það mest aðlaðandi í fari karla ef þeir lesa bækur.
Já þú last rétt – Að lesa bók sendir þau skilaboð til umheimsins að þú sért gáfaður, þolinmóður og getir átt í djúpum samræðum. Þetta bræðir konurnar miðað við niðurstöður könnunarinnar.
En þú þarft ekki að örvænta ef þú ert ekki manngerðin sem lest mikið, því það er hægt að komast í mjúkinn á annan hátt hjá konum.
Það sem kom á eftir bókalestri á vinsældalistanum var:
Sköpunargleði – Til dæmis að mála, skrifa eða stunda ljósmyndun.
Hreyfing og náttúran – Gönguferðir, bogaskotfimi og (hljómar ótrúlega) járnsmíði!
Stjörnufræði.
En eins og alltaf þegar einhver er sigurvegari, þá er einhver sem tapar og í þessu tilfelli eru það karlarnir sem hafa það sem aðaláhugamál að fara í „bæinn og drekka áfengi“. Þetta áhugamál er á toppnum yfir það sem konum finnst minnst aðlaðandi í fari karla.