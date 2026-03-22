fbpx
98% kvenna finnst karlar með þetta áhugamál vera þeir mest aðlaðandi

Sunnudaginn 22. mars 2026 12:30

Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint

Strákar þið getið alveg sleppt því að flagga dýru úri eða vöðvamiklum handleggjum til að heilla konurnar. Ef þú vilt að þær snúi sér við og horfi á þig þá ættirðu bara að leggja leið þína á bókasafnið eða í bókabúð. Ný könnun leiddi í ljós að ákveðið og jafnvel frekar ódýrt áhugamál er sannkallaður „konusegull“.

Samkvæmt könnun sem Date Psychology gerði, þá finnst 98,2% kvenna það mest aðlaðandi í fari karla ef þeir lesa bækur.

Já þú last rétt – Að lesa bók sendir þau skilaboð til umheimsins að þú sért gáfaður, þolinmóður og getir átt í djúpum samræðum. Þetta bræðir konurnar miðað við niðurstöður könnunarinnar.

En þú þarft ekki að örvænta ef þú ert ekki manngerðin sem lest mikið, því það er hægt að komast í mjúkinn á annan hátt hjá konum.

Það sem kom á eftir bókalestri á vinsældalistanum var:

Sköpunargleði – Til dæmis að mála, skrifa eða stunda ljósmyndun.

Hreyfing og náttúran – Gönguferðir, bogaskotfimi og (hljómar ótrúlega) járnsmíði!

Stjörnufræði.

En eins og alltaf þegar einhver er sigurvegari, þá er einhver sem tapar og í þessu tilfelli eru það karlarnir sem hafa það sem aðaláhugamál að fara í „bæinn og drekka áfengi“. Þetta áhugamál er á toppnum yfir það sem konum finnst minnst aðlaðandi í fari karla.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 34 mínútum
98% kvenna finnst karlar með þetta áhugamál vera þeir mest aðlaðandi
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Byrjar þú auðveldlega að gráta? – Þetta þýðir það að sögn sálfræðings
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Evrópa er nú stærsti vopnainnflytjandi heims
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Með biblíuna undir handleggnum ætla Demókratar að gera það ómögulega í Texas
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Fall Pútíns gæti verið nær en flestir vænta
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Raunveruleikastjarna ákærður fyrir barnaníð – Viðurkenndi að hafa ekki haft góðan ásetning
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Bjóða ökumönnum 25.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn í 5 ár

Mest lesið

Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af
Trump er með „dómsdagsflugvélina“ tilbúna
Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð

Nýlegt

Vaknaði við vondan draum í Airbnb-íbúð í Reykjavík og gagnrýnir viðbrögð eigandans
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Hafnarfjarðarbær krafinn um háa fjárhæð vegna skemmda á húsnæði fyrir hælisleitendur – Engin samþykkt kjörinna fulltrúa finnst
„Við tökum ábyrgð á Íslandi“
Hafa áhyggjur af heimsmeistaramótinu – „Miðað við hvaða vitleysingur er í Hvíta húsinu“
Rifist um nýjan einkarekinn skóla í Kópavogi – „Bæjarstjóri gekk til slíkra viðræðna án nokkurrar vitneskju eða heimildar bæjarráðs“
Varpar fram áhugaverðri kenningu um framtíð Ronaldo
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum

Þess vegna áttu ekki að drekka vatn áður en þú ferð í háttinn

Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Trump er með „dómsdagsflugvélina“ tilbúna
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum

Spaugileg mistök hjá verslun einni – Settu „hurðarhandföng“ í sýningargluggann

Pressan
Fyrir 21 klukkutímum

Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas

Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Þetta gerist í heilanum ef þú hvílir snjallsímann í tvær vikur
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Þetta áttu aldrei að spyrja gervigreind um

Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Átta ára drengur myrtur og brenndur – Stjúpmóðirin ákærð
Pressan
Í gær
Hefur þú tekið eftir svörtu blettunum á framrúðunni? – Þeir gegna mikilvægu hlutverki
Pressan
Í gær

Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega

Pressan
Í gær

Orðrómarnir færast í aukana – Ætla Rússar að láta til skara skríða í Eistlandi?

Pressan
Í gær
Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur
Pressan
Í gær
Flugfélag ætlar að vísa farþegum frá borði ef þeir nota ekki heyrnartól
Pressan
Í gær

Kom dómsalnum í opna skjöldu þegar hún játaði hvað hún gerði foreldrum sínum fyrir 15 árum

Pressan
Í gær
Dularfull veðmál í kringum drápið á Khameini og ránið á Maduro – Græddu þeir milljónir á innherjaupplýsingum?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Forstjóri Netflix sagðist neita símtölum við Markle nema lögmaður sé viðstaddur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ungi maðurinn sem hvarf í Barcelona fannst látinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ákærð fyrir morð eftir að hafa tekið lyf sem framkallaði fósturlát

Pressan
Fyrir 2 dögum

Ungur glímukappi tekinn af lífi

Pressan
Fyrir 2 dögum
Hittler mætir Zielinski – „Það eina sem fólk hefur áhuga á eru nöfnin okkar“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton

Pressan
Fyrir 2 dögum
Þurfti að læra að ganga aftur eftir slys – Hitti loks viðbragðsaðilana sem björguðu henni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Faðir fangelsaður eftir að áverkar fundust á þriggja mánaða syni hans
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hommaklám leysti 35 ára gamalt sakamál – „Ég er virkilega ánægður að þessi saga fái nú að heyrast“

Pressan
Fyrir 2 dögum

Dularfullt hvarf ungs manns í Barcelona – Hvað gerðist?

Pressan
Fyrir 3 dögum
Lýsti sér sem fórnarlambi eftir að hafa keypt „ónýtt“ höfðingjasetur heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hvíta húsið skráir lénið Aliens.gov