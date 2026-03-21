Trump er með „dómsdagsflugvélina“ tilbúna

Það eru auðvitað til margar viðbragðsáætlanir um hvernig á að bregðast við ef einhverjar miklar hörmungar ríða yfir heimsbyggðina. Ladbible skýrir frá þessu og segir að nákvæmt áætlun sé til staðar hjá Bandaríkjamönnum varðandi forsetann og ríkisstjórnina.
Með þessu á að tryggja að ríkisstjórnin verði starfhæf við erfiðustu aðstæður, til dæmis stríð eða árás með kjarnorkuvopnum. Áætlunin nefnist COGCON (Continuity of Government Readiness Conditions).
Áætlunin er stigskipt, eftir alvarleika þess sem er í gangi, og segir til um hvernig ríkisstjórnin á að bregðast við margvíslegum aðstæðum.
Ef mjög alvarleg staða kemur upp, þá verður forsetinn strax fluttur á brott frá Washington. Fyrsta skrefið er að flytja hann til herstöðvar þar sem sérstök flugvél stendur tilbúin.
Þetta er E-4B National Airborne Operations Center. Þetta er mikið breytt Boeing 747 flugvél sem gegnir hlutverki fljúgandi stjórnstöðvar. Hún tekur eldsneyti á flugi og getur verið á lofti dögum saman ef aðstæður krefjast þess.
Þegar vélin lendir loksins er hægt að flytja forsetann í einhvert af þeim mörgu neðanjarðarbyrgjum sem eru í Bandaríkjunum. Heitustu áfangastaðirnir eru Mount Weather neðanjarðarbirgið við Camp David, sem er sumardvalarstaður forsetans, og Offutt Air Force Base í Nebraska.
Það eru síðan aðrar viðbragðsáætlanir fyrir varaforsetann og restina af ríkisstjórninni. Varaforsetinn og aðrir mikilvægir aðilar verða fluttir í örugga aðstöður svo hið pólitíska kerfi virki áfram ef ráðist verður á Washington D.C.