Þetta gerist í heilanum ef þú hvílir snjallsímann í tvær vikur

Niðurstaða þeirra er að á frekar stuttum tíma getur slík hvíld haft áhrif á heilastarfsemina og bætt einbeitinguna og andlega vellíðan. Verkkouutiset skýrir frá þessu.
Í rannsókninni var snjallsímum þátttakendanna breytt í frekar hefðbundinn síma um hríð. Lokað var á Internettenginguna en áfram var hægt að nota símana til símtala og til að senda textaskilaboð. Ekki var hægt að nota samfélagsmiðla, fréttastreymi eða aðrar álíka þjónustur á Internetinu.
Ef þátttakendurnir þurftu nauðsynlega að nota Internetið, þá varð það að fara fram í gegnum tölvu.
Niðurstöður rannsóknarinnar eru að frekar stuttur tími, án stöðugs aðgengis að Internetinu, hafi töluverð áhrif.
Eftir aðeins tvær vikur hafði orðið breyting til batnaðar á andlegri vellíðan þátttakendanna sem og tilfinningalegri vellíðan þeirra og þeir áttu auðveldara með að viðhalda athyglinni. Margir þátttakendanna sögðu að þeir ættu auðveldara með að einbeita sér dags daglega.
Allt að 91% þátttakendanna í rannsókninni upplifðu bætingu á ákveðnum sviðum. Vísindamennirnir segja að það geri niðurstöðurnar mjög athyglisverðar að breytingar hafi orðið hjá fólkinu á aðeins tveimur vikum, það sýni að heilinn bregðist hratt við breytingum á farsímavenjum.
Hugsanleg skýring á því er að þegar við verðum ekki fyrir stöðugri stafrænni áreiti skapist rými fyrir annað. Þegar síminn er ekki lengur stöðug uppspretta samfélagsmiðla, frétta og afþreyingar, eyði margir tímanum frekar í að hreyfa sig, vera úti í náttúrunni eða með öðru fólki.
Rannsóknin er innlegg í sífellt meiri umræðu um hlutverk snjallsíma í hversdagslífi okkar. Snjallsímar auðvelda okkur margt og fyrir marga eru þeir ómissandi verkfæri í vinnunni og utan hennar.