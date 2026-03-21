Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega

Real Simple segir að grísk jógúrt sé vinsæl því hún metti vel og það sé auðvelt að nota hana í bæði sæta og salta rétti.
Í íslensku samhengi minnir grísk jógúrt að vissu leyti á skyr sem hefur verið mikilvægur hluti af mataræði þjóðarinnar öldum saman.
En valið á grískri jógúrt byggist oft á vana frekar en næringarfræðilegri nálgun. Samkvæmt upplýsingum frá bandaríska landbúnaðarráðuneytinu inniheldur grísk jógúrt frekar mikið prótín og kalsíum, B12 vítamín og fosfór. Þessi næringarefni eru nauðsynleg fyrir vöðvana, beinin og taugakerfið.
Real Simple segir að grísk jógúrt geti hjálpað til við að koma jafnvægi á meltinguna, sérstaklega þegar hún inniheldur lifandi bakteríur.
Það er einnig minna af laktósa í grískri jógúrt en mörgum öðrum mjólkurvörum og það getur gert sumum auðveldara fyrir við að melta hana.
Grísk jógúrt er hvorki holl né óholl. Næringarfræðingar, sem Real Simple ræddi við, sögðu að áhrifin af að borða gríska jógúrt séu mismunandi eftir hvaða tegund sé um að ræða. Áhrifin tengist jógúrtegundinni, hversu mikið sé borðað og öðru mataræði.