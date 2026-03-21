Laugardagur 21.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf

Pressan
Laugardaginn 21. mars 2026 21:30

Mynd: Unsplash.com

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrir suma er kynlíf að morgni besta leiðin til að byrja daginn en aðrir vilja helst gera þetta að kvöldi og jafnvel alla nóttina.

En er einhver tími sólarhringsins betri en annar til að kynlífið verði sem allra best? Breytast óskir þínar varðandi þetta þegar þú eldist?

Metro bendir á að það sé líklega ekki til eitt svar við þessu sem á við um alla en í rannsókn einni hafi komið í ljós að pör stunda oftast kynlíf seint að kvöldi. Snemma kvölds var næst vinsælasti tíminn.

Kynið skiptir einnig máli miðað við niðurstöður rannsóknar frá Lovehoney. Þær sýndu að karlar eru almennt graðir á milli klukkan 6 og 9 en konur á milli klukkan 23 og 2 að nóttu.

Hormónar og lífsstíll hafa áhrif á hvenær fólk er graðast.

Hér fyrir neðan er yfirlit yfir hvaða tímar sólarhringsins henta hverjum aldurshópi best til að stunda kynlíf.

20-30 ára – Margir missa meydóminn eða sveindóminn á aldrinum 17 til 19 ára en líklega er fólk graðast þegar það kemst á þrítugsaldurinn. Hormónarnir eru á fullu og frjósemin er í hámarki. Líkaminn er að segja þér að búa til börn, skiptir þá engu hvort þú vilt eignast börn eða ekki, og því gætir þú vaknað upp í góðu stuði til að stunda kynlíf. Morgnarnir geta því verið góður tími fyrir kynlíf.

April Maria, kynfræðingur hjá Hot Octopuss, segir að besti tíminn geti einnig verið „alltaf þegar þú ert í stuði“.  Hún ráðleggur fólki á þessum aldri að gera það bara þegar löngunin grípur það, óháð hvaða tími sólarhrings er.

30-40 ára – Þetta er tímabilið þar sem kynlífið er skipulagt fyrir fram. Besti tíminn er þegar þú hefur tíma!

40-50 ára – á fimmtugsaldrinum breytist rútínan líklega aftur. Börnin eru orðin unglingar og því hægt að stunda morgunkynlíf á meðan þau sofa út eins og unglinga er siður.

Svo gæti kynlífið bara hafist upp úr þurru nánast þegar löngunin grípur fólk um helgar, í hádeginu eða bara hvenær sem er.

50-60 ára – Á sextugsaldrinum er hætt við að kynhvötin fari minnkandi samhliða því að kynhormónunum fækkar. En það þýðir ekki að kynlíf sé algjörlega úr sögunni.

Hvað varðar tímasetningu kynlífs á þessum aldri þá eru morgnarnir kjörnir til slíkra verka og það sama á við um miðjan daginn. Það er bara að grípa tækifærið þegar orkan er í hámarki.

60+ – Hér eru seinnipartur dags og kvöldin mjög hentug til kynlífsiðkunar að sögn sérfræðinga sem Metro ræddi við.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

