Þess vegna áttu ekki að drekka vatn áður en þú ferð í háttinn

Jessica Vensel Rundo, svefnsérfræðilæknir, ráðleggur fólki að taka því rólega hvað varðar vatnsdrykkju þegar líður að háttatíma.
„Við ráðleggjum fólki almennt ekki að drekka mikið vatn skömmu fyrir háttatímann en lítill sopi er í góðu lagi,“ sagði hún að sögn Ujszo.
Hún ráðleggur fólki að hætta að drekka vatn um tveimur klukkustundum áður en farið er í háttinn. Með því fái líkaminn tækifæri til að losa sig við umframvökva og þar með minnka líkurnar á að fólk vakni um miðja nótt til að pissa.
Ef þú ert þurr í munninum eða þarft að taka lyf, þá skaltu bara fá þér lítinn sopa, helst ekki meira en það.
Það er auðvitað mikilvægt að vökvajafnvægi líkamans sé í lagi en góður svefn skiptir einnig miklu máli.
Þú lifir það eflaust af að vakna einu sinni til að fara á klósettið en ef klósettferðirnar verða margar yfir nóttina, þá getur það haft neikvæð áhrif. Rundo sagði að truflanir á svefninum geti til langs tíma valdið því að fólk er komið í mínus hvað varðar svefn og það sé ekki bara spurning um þreytt augu. Svefnskortur hafi til dæmis áhrif á minnið, ónæmiskerfið, blóðþrýstinginn, blóðfituna og líkamsþyngdina.