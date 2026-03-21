Laugardagur 21.mars 2026

Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur

Laugardaginn 21. mars 2026 11:30

Steikin var vel frosin þegar hann hófst handa.

Það má segja að kvöldmaturinn hafi orðið hinum 57 ára Barry Griffiths að bana. Hann var að reyna að losa tvær steikur í sundur með hníf þegar óhapp varð og hann stakk sig til bana.

The Telegraph skýrir frá þessu og segir að þegar lögreglan fann Barry látinn í íbúð hans, hafi aðkoman litið út eins og um morð hafi verið að ræða. Hann var með djúpt stungusár á maganum og það var blóð úti um allt eldhúsið.

En ítarleg vettvangsrannsókn leiddi í ljós að Barry hafði ekki verið banað. Þarna höfðu bara Barry, stór eldhúshnífur og frosnar steikur komið við sögu.

Rannsóknin leiddi í ljós að Barry hafði lagt allan þunga sinn á hnífinn til að skilja steikurnar í sundur. En yfirborð þeirra var frosið og sleipt og rann hnífurinn til og lenti af miklu afli í maga hans.

Barry bjó einn. Hann hafði áður fengið heilablóðfall og átti því erfitt með að hreyfa sig. Hann gat því ekki kallað eftir aðstoð og blæddi út á eldhúsgólfinu á meðan steikurnar þiðnuðu við hlið hans.

