Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur

The Telegraph skýrir frá þessu og segir að þegar lögreglan fann Barry látinn í íbúð hans, hafi aðkoman litið út eins og um morð hafi verið að ræða. Hann var með djúpt stungusár á maganum og það var blóð úti um allt eldhúsið.
En ítarleg vettvangsrannsókn leiddi í ljós að Barry hafði ekki verið banað. Þarna höfðu bara Barry, stór eldhúshnífur og frosnar steikur komið við sögu.
Rannsóknin leiddi í ljós að Barry hafði lagt allan þunga sinn á hnífinn til að skilja steikurnar í sundur. En yfirborð þeirra var frosið og sleipt og rann hnífurinn til og lenti af miklu afli í maga hans.
Barry bjó einn. Hann hafði áður fengið heilablóðfall og átti því erfitt með að hreyfa sig. Hann gat því ekki kallað eftir aðstoð og blæddi út á eldhúsgólfinu á meðan steikurnar þiðnuðu við hlið hans.