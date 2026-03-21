Spaugileg mistök hjá verslun einni – Settu „hurðarhandföng“ í sýningargluggann

Það sannaðist í breskri verslun þegar sjálfboðaliðar voru að setja vörur í sýningargluggann. Sjálfboðaliðarnir settu það sem þeir héldu vera „hurðarhúna“ í gluggann.
„Hurðarhúnarnir“ höfðu komið í poka með nokkrum sléttum, silfurlituðum og undarlega löguðum hlutum. Héldu sjálfboðaliðarnir að þetta væru nútíma hurðarhandföng eða kannski fallegir snagar.
Þeim var komið fyrir í miðjum sýningarglugganum svo að sem flestir myndu sjá þá. Ekki leið á löngu þar til fyrstu viðskiptavinirnir fóru að flissa yfir þessu og þeir hugrökkustu tóku það verkefni að sér að fara inn í verslunina til að segja sjálfboðaliðunum hvað væri í glugganum.
„Hurðarhúnarnir“ reyndust vera kynlífstæki sem er stungið upp í endaþarminn.