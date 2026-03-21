Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af

Kjarnorkustríð er auðvitað versta sviðsmyndin því afleiðingarnar myndu vera skelfilegar og stór hluti mannkynsins myndi deyja á skömmum tíma.
Annie Jacobsen, rithöfundur og öryggismálasérfræðingur, hefur rannsakað hvað getur gerst ef kjarnorkustríð á heimsvísu brýst út. Niðurstaða hennar er allt annað en falleg.
Hún segir að ef umfangsmikið kjarnorkustríð brýst út, muni gríðarlegur fjöldi fólks deyja nær samstundis.
„Um fimm milljarðar manna deyja á fyrstu 72 mínútunum,“ sagði hún að sögn Ladbible.
Hinar öflugu sprengingar munu ekki aðeins eyðileggja borgir, bæi og innviði því þær munu einnig valda gríðarlegum loftslagsbreytingum.
Vísindamenn telja að gríðarlega mikill reykur og ryk frá brunum og sprengingum geti byrgt fyrir sólarljósið og valdið einhverskonar kjarnorkuvetri. Hitinn muni lækka mikið og stór svæði verða hulin snjó og ís árum saman.
En það verða ekki einu afleiðingarnar því landbúnaður um allan heim mun hrynja vegna áhrifa loftslagsbreytinganna.
„Margir staðir í heiminum verða þaktir ís. Staðir eins og Iowa og Úkraína geta verið hulin ís í tíu ár,“ sagði Jacobsen.
Ef matvælaframleiðslan hrynur, þá verður að vonum gríðarlega erfitt fyrir þá, sem lifðu stríðið af, að þrauka.
Jacobsen segir að aðeins á örfáum stöðum verði hægt að framleiða mat í miklu magni eftir kjarnorkustríð og komi Ástralía og Nýja-Sjáland þar helst til greina.