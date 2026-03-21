Laugardagur 21.mars 2026

Orðrómarnir færast í aukana – Ætla Rússar að láta til skara skríða í Eistlandi?

Laugardaginn 21. mars 2026 12:00

Þessi mynd skelfir marga. Skjáskot/Telegram

Sérfræðingar hafa tekið eftir svolitlu á samfélagsmiðlum sem minnir á svolítið sem Rússar gerðu 2014. Telja sumir að þetta geti verið einhverskonar fyrirboði um að þeir hyggi á landvinninga hjá nágrönnum sínum.

Hefur þú heyrt um eistneska bæinn Narva? En hvað sem því líður, þá getur þú verið viss um að Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, hefur heyrt um hann. Svo virðist sem bærinn geti verið hluti af óhugnanlegri rússneskri áætlun.

Á myndinni fyrir neðan sést maður með svarta lambhúshettu fyrir framan fána. Fánann kannast eflaust ekki margir við því þetta er ekki opinber fáni. Þrjár láréttar rendur prýða hann, efst er svört, græn í miðjunni og hvít neðst.

Fáninn, sem grímuklæddi maðurinn stendur fyrir framan, er orðin táknmynd vaxandi ótta í mörgum ríkjum sem eiga landamæri að Rússlandi. Ótta við að Pútín og Rússland hafi í hyggju að láta til skara skríða í norðausturhluta Eistlands, við bæinn Narva.

Narva, sem er við rússnesku landamærin, hefur árum saman verið í umræðunni vegna ótta margra við að Rússar muni láta til skara skríða í bænum. Lítil á skilur Eistland og Rússland að þarna og því stutt að bregða sér yfir til nágrannanna.

Orðrómarnir og getgáturnar, um hvað gæti verið í vændum í Narva, hafa færst mjög í aukana að undanförnu. Á samfélagsmiðlum er fjöldi prófíla sem hafa mánuðum saman hvatt til stofnunar sjálfstæðs ríkis „Lýðveldisins Narva“ til að vernda rússneska minnihlutann í Eistlandi.

Árum saman hafa vestrænir embættismenn bent á að Rússar beini sjónum sínum að mörgum svæðum á yfirráðasvæði NATÓ, þar á meðal Eystrasaltsríkjunum, Finnlandi og Póllandi.

B.T. ræddi við Claus Mathiesen, lektor við danska varnarmálaskólann, og sagði hann að aukin umfjöllun á samfélagsmiðlum um þetta að undanförnu veki áhyggjur.

„Ég get ekki séð að Rússar séu að undirbúa árás á Eystrasaltsríkin núna. Þeir eiga fullt í fangi í Úkraínu þar sem Úkraínumenn hafa byr í seglin núna. Afstaðan hefur alltaf verið að árás á Eystrasaltsríkin sé óraunhæf því þau séu NATÓ-svæði. En eins og ég sé hlutina, þá hefur staða Rússa, varðandi hugsanlega árás á Eystrasaltsríkin, batnað mikið,“ sagði hann.

Hann benti á að Bandaríkin og stór hluti Evrópuríkja „fylgi ekki sama leikskipulaginu“ hvað varðar stríðið í Úkraínu. Þá eigi Bandaríkin í stríði í Íran sem krefjist mikils og því sé fælingarmáttur NATÓ á Rússa ekki eins mikill og áður.

En hvort þetta hafi orðið til þess að Rússar séu að íhuga þetta meira en áður er ekki vitað en hins vegar er vitað að á síðustu vikum og mánuðum hefur borið miklu meira á áróðrinum, eins og fyrrgreindum manni með lambhúshettuna, varðandi stofnun „Lýðveldisins Narva“.

Á Telegram eru margir prófílar sem hvetja til þess að norðausturhluti Eistlands lýsi yfir sjálfstæði og fylgja þessu oft myndir með hernaðarlegum undirtónum, til dæmis grímuklæddir og vopnaðir menn, skriðdrekar með fyrrgreindum Narva-fána og svo framvegis.

Mathiesen benti á að þessi áróður minni á það sem gerðist í Úkraínu fyrir 12 árum þegar Luhansk og Donesk sögðu skilið við Úkraínu og urðu að „lýðveldum“ með þeim fyrirslætti að þetta væri gert til að vernda rússneskumælandi íbúa héraðanna.

„Líkindin með hugsanlegu lýðveldi í Narva í Eistlandi hræða mig svolítið. Deilur eru skapaðar til að vernda rússneskumælandi íbúa,“ sagði hann.

Pressan
Fyrir 29 mínútum
Orðrómarnir færast í aukana – Ætla Rússar að láta til skara skríða í Eistlandi?
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Stakk sig til bana þegar hann reyndi að losa frosnar steikur í sundur
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Flugfélag ætlar að vísa farþegum frá borði ef þeir nota ekki heyrnartól
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Kom dómsalnum í opna skjöldu þegar hún játaði hvað hún gerði foreldrum sínum fyrir 15 árum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Dularfull veðmál í kringum drápið á Khameini og ránið á Maduro – Græddu þeir milljónir á innherjaupplýsingum?
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Forstjóri Netflix sagðist neita símtölum við Markle nema lögmaður sé viðstaddur
Pressan
Í gær
Ungi maðurinn sem hvarf í Barcelona fannst látinn
Pressan
Í gær
Ákærð fyrir morð eftir að hafa tekið lyf sem framkallaði fósturlát

Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“

Nýlegt

Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“
Bróðir mannsins sem lést í íshelli í Breiðamerkurjökli segir græðgi um að kenna – „Hægt hafi verið að koma í veg fyrir þetta“
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton
Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Jakob Rolland forherðist í bælingarmálinu – Segir hættu á „einræði“ hinsegin hugmyndafræði á Íslandi
Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Þýskt ungstirni á óskalistanum í London
Sjáðu hvernig hann brást við spurningu um hvort hann tæki við United í sumar
Pressan
Í gær
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton
Pressan
Í gær

Þurfti að læra að ganga aftur eftir slys – Hitti loks viðbragðsaðilana sem björguðu henni

Þurfti að læra að ganga aftur eftir slys – Hitti loks viðbragðsaðilana sem björguðu henni
Pressan
Í gær
Faðir fangelsaður eftir að áverkar fundust á þriggja mánaða syni hans
Pressan
Í gær
Hommaklám leysti 35 ára gamalt sakamál – „Ég er virkilega ánægður að þessi saga fái nú að heyrast“
Pressan
Í gær

Dularfullt hvarf ungs manns í Barcelona – Hvað gerðist?

Dularfullt hvarf ungs manns í Barcelona – Hvað gerðist?
Pressan
Í gær

Lýsti sér sem fórnarlambi eftir að hafa keypt „ónýtt“ höfðingjasetur heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna

Lýsti sér sem fórnarlambi eftir að hafa keypt „ónýtt“ höfðingjasetur heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hvíta húsið skráir lénið Aliens.gov
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kona dæmd í fangelsi fyrir að saka tíu karla ranglega um nauðgun – Misstu vinnu og umgengni við börn sín

Kona dæmd í fangelsi fyrir að saka tíu karla ranglega um nauðgun – Misstu vinnu og umgengni við börn sín
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dyggur stuðningsmaður Pútíns snýst gegn honum í fordæmalausri yfirlýsingu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Komu að heimilinu ónýtu eftir ferðalag – „Ég syrgi minningarnar“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Móðir hennar tilbað skrattann og framdi ólýsanlega hrottalegt morð – Nú deilir hún sögu sinni

Móðir hennar tilbað skrattann og framdi ólýsanlega hrottalegt morð – Nú deilir hún sögu sinni
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þolandi nýnasistanjósnara fær afsökunarbeiðni og bætur

Þolandi nýnasistanjósnara fær afsökunarbeiðni og bætur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Telur að drápið í gær gæti aukið óstöðugleika í Íran og gert átökin hættulegri
Pressan
Fyrir 2 dögum
Greindist með ólæknandi krabbamein, ferðaðist svo 5.800 kílómetra og myrti fyrrverandi tengdaföður sinn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Tekinn af lífi fyrir svívirðilegan glæp – „Loksins er þessu lokið“

Tekinn af lífi fyrir svívirðilegan glæp – „Loksins er þessu lokið“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hefur búið í bakpoka í 5 ár – Hefur ferðast til 32 landa og deilir ódýrum ferðaráðum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Miðvikudagar verða hér eftir frídagar í opinbera geiranum

Miðvikudagar verða hér eftir frídagar í opinbera geiranum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fékk 18 ára dóm eftir að 200 lík fundust í niðurníddu húsnæði

Fékk 18 ára dóm eftir að 200 lík fundust í niðurníddu húsnæði
Pressan
Fyrir 3 dögum
Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife
Pressan
Fyrir 3 dögum

Netanyahu reynir að sanna að hann sé hvorki dauður né gervigreind – Netverjar eru ekki sannfærðir

Netanyahu reynir að sanna að hann sé hvorki dauður né gervigreind – Netverjar eru ekki sannfærðir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump úthúðar „bandamönnum“ í NATO og segist enga hjálp þurfa lengur – „VIÐ ÞURFTUM HANA ALDREI!“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“

Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“
Pressan
Fyrir 3 dögum

18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi

18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Er Ben litli loksins fundinn? – Telur mann sinn vera sláandi líkan breska drengnum sem hvarf sporlaust fyrir 35 árum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“