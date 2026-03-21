Orðrómarnir færast í aukana – Ætla Rússar að láta til skara skríða í Eistlandi?

Hefur þú heyrt um eistneska bæinn Narva? En hvað sem því líður, þá getur þú verið viss um að Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, hefur heyrt um hann. Svo virðist sem bærinn geti verið hluti af óhugnanlegri rússneskri áætlun.
Á myndinni fyrir neðan sést maður með svarta lambhúshettu fyrir framan fána. Fánann kannast eflaust ekki margir við því þetta er ekki opinber fáni. Þrjár láréttar rendur prýða hann, efst er svört, græn í miðjunni og hvít neðst.
Fáninn, sem grímuklæddi maðurinn stendur fyrir framan, er orðin táknmynd vaxandi ótta í mörgum ríkjum sem eiga landamæri að Rússlandi. Ótta við að Pútín og Rússland hafi í hyggju að láta til skara skríða í norðausturhluta Eistlands, við bæinn Narva.
Narva, sem er við rússnesku landamærin, hefur árum saman verið í umræðunni vegna ótta margra við að Rússar muni láta til skara skríða í bænum. Lítil á skilur Eistland og Rússland að þarna og því stutt að bregða sér yfir til nágrannanna.
Orðrómarnir og getgáturnar, um hvað gæti verið í vændum í Narva, hafa færst mjög í aukana að undanförnu. Á samfélagsmiðlum er fjöldi prófíla sem hafa mánuðum saman hvatt til stofnunar sjálfstæðs ríkis „Lýðveldisins Narva“ til að vernda rússneska minnihlutann í Eistlandi.
Árum saman hafa vestrænir embættismenn bent á að Rússar beini sjónum sínum að mörgum svæðum á yfirráðasvæði NATÓ, þar á meðal Eystrasaltsríkjunum, Finnlandi og Póllandi.
B.T. ræddi við Claus Mathiesen, lektor við danska varnarmálaskólann, og sagði hann að aukin umfjöllun á samfélagsmiðlum um þetta að undanförnu veki áhyggjur.
„Ég get ekki séð að Rússar séu að undirbúa árás á Eystrasaltsríkin núna. Þeir eiga fullt í fangi í Úkraínu þar sem Úkraínumenn hafa byr í seglin núna. Afstaðan hefur alltaf verið að árás á Eystrasaltsríkin sé óraunhæf því þau séu NATÓ-svæði. En eins og ég sé hlutina, þá hefur staða Rússa, varðandi hugsanlega árás á Eystrasaltsríkin, batnað mikið,“ sagði hann.
Hann benti á að Bandaríkin og stór hluti Evrópuríkja „fylgi ekki sama leikskipulaginu“ hvað varðar stríðið í Úkraínu. Þá eigi Bandaríkin í stríði í Íran sem krefjist mikils og því sé fælingarmáttur NATÓ á Rússa ekki eins mikill og áður.
En hvort þetta hafi orðið til þess að Rússar séu að íhuga þetta meira en áður er ekki vitað en hins vegar er vitað að á síðustu vikum og mánuðum hefur borið miklu meira á áróðrinum, eins og fyrrgreindum manni með lambhúshettuna, varðandi stofnun „Lýðveldisins Narva“.
Á Telegram eru margir prófílar sem hvetja til þess að norðausturhluti Eistlands lýsi yfir sjálfstæði og fylgja þessu oft myndir með hernaðarlegum undirtónum, til dæmis grímuklæddir og vopnaðir menn, skriðdrekar með fyrrgreindum Narva-fána og svo framvegis.
Mathiesen benti á að þessi áróður minni á það sem gerðist í Úkraínu fyrir 12 árum þegar Luhansk og Donesk sögðu skilið við Úkraínu og urðu að „lýðveldum“ með þeim fyrirslætti að þetta væri gert til að vernda rússneskumælandi íbúa héraðanna.
„Líkindin með hugsanlegu lýðveldi í Narva í Eistlandi hræða mig svolítið. Deilur eru skapaðar til að vernda rússneskumælandi íbúa,“ sagði hann.