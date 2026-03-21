Hefur þú tekið eftir svörtu blettunum á framrúðunni? – Þeir gegna mikilvægu hlutverki

Svört rönd og litlir svartir blettir tryggja að framrúðan situr föst og vernda samtímis efnin sem halda rúðunni á sínum stað í yfirbyggingu bílsins. Lista-a.pt skýrir frá þessu.
Í nútímabílum er framrúðan yfirleitt úr lagskiptu gleri. Með fram kantinum er svört rönd og inni í henni er svæði með litlum svörtum blettum. Þetta er keramiklag sem er sett á glerið í framleiðsluferlinu og er síðan brennt fast við það við háan hita. Þetta gerir að verkum að svæðið verður mjög slitsterkt og þolir vel veður og hitabreytingar.
Svarta röndin og punktarnir eru því hluti af tæknilegri uppbyggingu glersins.
Svarta röndin með fram kanti glersins myndar stöðugt og ógagnsætt svæði. Þetta svæði er fest við yfirbyggingu bílsins með sterku lími.
Svörtu punktarnir tryggja að rúðan festist vel því límið helst betur á þeim en hreinu gleri. Svarta lagið verndar einnig límið gegn útfjólubláum geislum sólarinnar en þeir brjóta efni niður.