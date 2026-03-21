Átta ára drengur myrtur og brenndur – Stjúpmóðirin ákærð

Hún er 29 ára og er aðeins nefnd G í þýskum fjölmiðlum.
Meðal þess sem lögreglan undraðist var að konan fann líkið á afskekktum stað sem hún fór aldrei með hundinn á.
Bild segir að saksóknarar í Rostock hafi nú gefið út ákæru á hendur konunni fyrir að hafa myrt litla drenginn, Fabian, af yfirlögðu ráði. Hann var stunginn sex hnífsstungum í efri hluta líkamans.
Það sást síðast til hans við heimili móður sinnar í bænum Gustrow að morgni 10. október síðastliðins. G lokkaði hann út og myrti hann síðan.
Lögreglan telur að G hafi myrt hann fljótlega eftir að hún lokkaði hann að heiman. Lík hans fannst síðan fjórum dögum síðar nokkrum kílómetrum frá heimili hans. Eldur hafði verið borinn að líkinu.
G var eitt sinn unnusta föður Fabians. Hún á sjálf dreng sem er ári yngri en Fabian.
Lögreglan telur að hún hafi borið eld að líki hans skömmu eftir að hún stakk hann til bana. Fjórum dögum síðar lét hún sem hún hefði fundið líkið fyrir algjöra tilviljun þegar hún var að viðra hundinn sinn.
Réttað verður yfir G síðar á árinu.